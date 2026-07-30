Γιαννιώτας: «Σημαντικότερο όλων είναι τα χαμογελαστά πρόσωπα»

Ο Γιάννης Γιαννιώτας αναφέρθηκε στο κλίμα που επικρατεί στον Άρη αλλά και στο επίπεδο ικανότητας των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Ο Γιάννης Γιαννιώτας ήταν ο δημιουργός του δεύτερου τέρματος του Άρη στην άνετη νίκη επί της Μόντσα και με δηλώσεις του μετά το παιχνίδι αναφέρθηκε στην ανάγκη διατήρησης των χαμηλών τόνων αλλά και στο κλίμα στην ομάδα. «Ήταν ένα δυνατό τεστ για μας στο οποίο δείξαμε ότι δουλεύουμε καλά και πως είμαστε σε σωστό δρόμο. Είμαστε χαρούμενοι όχι για το σκορ αλλά γιατί είδα 22 ετοιμοπόλεμους ποδοσφαιριστές μεταξύ των οποίων και αρκετοί νεαροί… Μου αρέσει ότι έχουμε καλό mentality σαν ομάδα με παιδιά που θέλουν να κερδίζουν και όχι απλά να μπαίνουν στο γήπεδο. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Είμαστε σε καλό δρόμο αλλά να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα και το μυαλό μας προσγειωμένο».

Ο έμπειρος επιθετικός σημείωσε ότι… «με στεναχωρεί που κάνουμε την προετοιμασία δίχως να υπάρχει Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χτίσουμε από την αρχή. Χρειαζόμαστε πράγματα και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Για μένα το σημαντικότερο είναι ότι όλα τα παιδιά γελάνε. Χτίζεται ένα καλό κλίμα και πρέπει να επενδύσουμε σ’ αυτό. Εξάλλου, αυτό βγαίνει και στο παιχνίδι. Αν τα πράγματα ήταν δύσκολα και υπήρχε στεναχώρια, αυτό θα έβγαινε στον αγωνιστικό χώρο. Επειδή έχω βγει από τα σπλάχνα της ομάδας, τα νεαρά παιδιά με λίγη καθοδήγηση και εμπιστοσύνη μπορούν να σταθούν και στην 11αδα. Νιώθω πραγματικά χαρούμενος γι’ αυτά τα παιδιά».