Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο Gazzetta για το κύπελλο Ελλάδας τους ξένους διαιτητές που ήδη θα έπρεπε να έχει ζητήσει η ΠΑΕ Άρης για το ντέρμπι με τον συμπολίτη και το πρωτοφανές…δώρο σε ΟΣΦΠ, ΠΑΟ, ΠΑΟΚ.

Ο Άρης έκανε το 3 στα 3 στο κύπελλο όπως εξ αρχής όφειλε να πράξει απέναντι σε αδύναμους αντιπάλους και βρίσκεται αυτή την στιγμή στην πρώτη τετράδα. Μαζί του είναι δύο ομάδες που παίζουν μεταξύ τους την 4η αγωνιστική (ΑΕΚ-ΟΦΗ), ο Λεβαδειακός που θεωρητικά πάντα έχει εύκολο έργο με τη Μαρκό την τελευταία αγωνιστική και βέβαια στην ουσία περιμένει σίγουρα από τον Ολυμπιακό να φτάσει τους 12 βαθμούς και πιθανότατα τον Παναθηναϊκό (αν κερδίσει την Κηφισιά). Στην ουσία αυτή την στιγμή είναι υπαρκτό το σενάριο να είναι 5 οι ομάδες με 12 και να κριθεί στο goal average η τετράδα.

Όλα αυτά μετά από τη νίκη της ΑΕΚ στο 96 χθες στην τελευταία της δεύτερης κατηγορίας Ηλιούπολη και τη νίκη του Άρη με 1-3. Πώς θα είναι ο Άρης μέσα στην τετράδα σε περίπτωση που κερδίσει φυσικά τον ΠΑΟΚ; Είτε με απώλεια του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, είτε με απώλεια της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, είτε με νίκη της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ με δύο γκολ περισσότερα από αντίστοιχη νίκη του Άρη επί του ΠΑΟΚ. Και αυτό με αστερίσκο. Για να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Αν ο Άρης κερδίσει με 1-0, η ΑΕΚ για να τον περάσει πρέπει να κερδίσει με 3-0, γιατί με 2-0 ισοβαθμούν και στα γκολ θα είναι και οι 2 με 6-1, αλλά ο Άρης έχει καλύτερη εκτός έδρας επίθεση!!! Αυτά αλλάζουν όσα περισσότερα γκολ μπουν. Αν πχ ο Άρης κερδίσει 1-0 και η ΑΕΚ 3-1 τότε περνάει η ΑΕΚ γιατί έχει συνολικά καλύτερη επίθεση!!!

Μπερδευτήκατε; Έτσι είναι το σύστημα, αλλά ενώ 1 γκολ μπορεί να αλλάξει τα πάντα για σκεφτείτε ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΝΟΙΑ για ΠΑΟ, ΟΣΦΠ και ΠΑΟΚ που θα παίξουν ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ…5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. Θα πάει ο ΠΑΟ στην Καβάλα και θα ξέρει ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΣΚΟΡ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ. ΤΟ ΙΔΙΟ Ο ΟΣΦΠ, ενώ φυσικά ο ΠΑΟΚ και αν ευνοείται. Διαλέγει ότι θέλει ανάλογα φυσικά και με το αποτέλεσμα με τον Άρη. Επιλογή όπως είχαν κάνει σε ένα Euro Δανοί-Σουηδοί. Ήθελαν 2-2 για να προκριθούν παρέα. Μήπως θυμάστε πόσο έληξε; Και φυσικά θα σημειώσω λόγω Ευρώπης ότι δεν μπορούσαν να γίνουν τα ματς τους. Πείτε μου εσείς που αλλού στον πλανήτη τα ματς της πρώτης ή δεύτερης αγωνιστικής ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ, πήγανε ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ των αγώνων όλων των άλλων!!!

Κι όμως αυτό είναι το σύστημα κυπέλλου φέτος. Κατά τα άλλα παίζουμε στο πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας την ίδια ώρα. ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!

Η απαιτούμενη βελτίωση και το αίτημα για ξένο ρέφερι με ΠΑΟΚ

Είναι αυτονόητο ότι ο Άρης πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ ως το ματς αρχές Δεκέμβρη. Θεωρώ ότι η διακοπή μετά τον Αστέρα θα τον βοηθήσει πολύ περισσότερο από τις δύο προηγούμενες. Ως τότε έχει το ματς του Σαββάτου με τον ΟΣΦΠ (θα το σχολιάσουμε στο επόμενο blog ανήμερα του αγώνα) και το ματς με τον Αστέρα στο Βικελίδης. Όλο αυτό το διάστημα ο Χιμένεθ ψάχνει με διάφορες αλχημείες να καλύψει τους πολλούς τραυματισμούς. Παρεμπιπτόντως προφανώς και ο Άρης έχει από μόνος του τεράστια θέματα από το καλοκαίρι, αλλά αυτά τα γήπεδα που ορίζονται για αγώνες κυπέλλου είναι κίνδυνος-θάνατος. Την πλήρωσε ο Μεντίλ, ίσως και ο Δώνης και πολύ ορθώς ο Χιμένεθ προστάτευσε Γαλανόπουλο, Μισαουί, Ράτσιτς, Αλφαρελά. Λογικά και εκτός απροόπτου αν όχι με ΟΣΦΠ, σίγουρα ,με Αστέρα θα επιστρέψουν και οι Πέρεθ (θα είναι λογικά και Καραισκάκης), Φαμπιάνο, Φρίντεκ. Κακά τα ψέματα η μετριότατη εικόνα της ομάδας μία ελπίδα έχει αυτή την στιγμή. Η δουλειά του Χιμέμνεθ σε συνδυασμό με τις πολλές επιστροφές βασικών να αλλάξουν και την εικόνα προς το καλύτερο.

Και μετά; Η ΠΑΕ Άρης να μεριμνήσει να ζητήσει ξένο ELITE ρέφερι στο ντέρμπι κυπέλλου. Γιατί αλλιώς θα οριστεί ο Τσακαλίδης ή ο Τζήλος που έδωσαν από ένα ανύπαρκτο φάουλ σε Λεβαδειακό και ΟΦΗ για το 1-0. Φταίνε αυτοί μόνο; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ. ΜΕ ΟΦΗ δεν εμφανίστηκες καν στο γήπεδο. Αυτές όμως οι μικρές διαφορές στο τέλος κάνουν και την μεγάλη. Ο Βεργέτης δεν δίνει ένα πεντακάθαρο πέναλτι στον Βόλο με τον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ρέφερι έπαιξε για πρώτη φορά τον Άρη πρόπερσι στον Βόλο. Στο 10 ο Ουές κάνει καρατιά, μαρς κόκκινη κάρτα, δεν την υπέδειξε ποτέ. Στο 25 ανακαλύπτει ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ υπέρ του Βόλου. Ο Κατσικογιάννης; Ο Πολυχρόνης; Ο Τσιμεντερίδης ή μήπως ο Ευαγγέλου και ο Παπαπέτρου με τον Σιδηρόπουλο θα σφυρίξουν 50-50; ΜΟΝΟ ΞΕΝΟΣ ELITE θα πρέπει να είναι η ΑΠΑΙΤΗΣΗ της ΠΑΕ Άρης. Και φυσικά όχι κάποιος…Λευκορώσος Κουλμπάκοφ ή Σουηδοιρακινός. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΝΤΕΡΜΠΙ και το αίτημα έπρεπε να έχει ήδη φύγει είτε για να ικανοποιηθεί, είτε για να εξευτελιστούν.

ΉΔΗ προσπαθούν να περάσουν επικοινωνιακά ότι το καλό θα ήταν Έλληνας κτλ κτλ κτλ. Αν κ. Λανουά μου πάρετε μία τέτοια απόφαση, ορίστε τον…Παμπορίδη ή τον Σταυρίδη με βοηθούς Γενναίο και Σαραιδάρη! Α, περιμένω και από όλους τους κοινωνούς της ισονομίας να πάρουν θέση και φυσικά την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εκτός αν φοβούνται ότι ο Έλληνας θα παίξει…Άρη!

Θα επανέλθω για το θέμα. Για ΟΣΦΠ και μπάσκετ θα περιμένω την ενίσχυση μέχρι αύριο, οπότε μην ξεχαστείτε και δεν μπείτε Gazzetta Σάββατο πρωί για το επόμενο blog…

