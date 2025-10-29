Ο Ανέστης Μύθου πέτυχε το πρώτο του επαγγελματικό γκολ, καθώς έκανε το 4-0 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ισοπεδωτικός στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης με την ΑΕΛ Novibet στην Τούμπα, καθώς η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πήγε στην ανάπαυλα με προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων.

Στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης για την 3η αγωνιστική της Leauge Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε τη σέντρα από τα δεξιά κι ο Ανέστης Μύθου με άψογο πλασέ διαμόρφωσε το 4-0, το οποίο ήταν το σκορ του ημιχρόνου.

Ο 18χρονος φορ στην 5η του εμφάνιση με την πρώτη ομάδα πέτυχε το παρθενικό του γκολ σε ανδρικό επίπεδο.