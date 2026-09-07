Η σκληρή στάση των Βαυαρών οδηγεί τον Δικέφαλο σε αλλαγή στόχου για την ενίσχυση του άξονα — Στην κορυφή της λίστας παίκτης από τη Γαλλία.

Στον ΠΑΟΚ φαίνεται πως παίρνουν οριστικά την απόφαση ότι κάθε διαπραγμάτευση με την Άουγκσμπουργκ αποτελεί μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία. Αν αυτό δεν έγινε απολύτως σαφές κατά τη διάρκεια των πολύμηνων συζητήσεων για τον Δημήτρη Γιαννούλη, έγινε πλέον αντιληπτό στις επαφές για τον Κρίστιαν Γιάκιτς, οι οποίες οδηγούνται σε αδιέξοδο.

Το «μάθημα» από τη στάση των Βαυαρών ήταν ξεκάθαρο: δεν υποχωρούν εύκολα από τις απαιτήσεις τους. Με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, οι άνθρωποι του Δικεφάλου αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για ατέρμονες διαπραγματεύσεις, καθώς όσο πλησιάζει το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, τόσο εξασθενεί η διαπραγματευτική θέση της ομάδας.

Αλλαγή στόχου και βλέμμα στη Γαλλία

Η ανάγκη για την απόκτηση ενός δυναμικού ανασταλτικού μέσου είναι επιτακτική, κάτι που φάνηκε γυμνό στοιχείο και στην πρόσφατη ήττα από τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα.

Από τη στιγμή που τα περιθώρια στένεψαν, οι στόχοι άλλαξαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κορυφή της «ασπρόμαυρης» λίστας δεν βρίσκεται πλέον ο Κροάτης αμυντικός χαφ, με τον ΠΑΟΚ να στρέφεται ενεργά στη γαλλική αγορά, προκρίνοντας συγκεκριμένη περίπτωση για να καλύψει το μεγάλο κενό στον άξονα της μεσαίας γραμμής.