Φικάι: «Ακόμα δεν πιστεύω ότι είναι προπονητής μου ο Ράφα Μπενίτεθ»

Ο Έλτον Φίκαϊ σε δήλωση του στη NOVA μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι εξέφερασε τον ενθουσιασμό του που έχει προπονητή τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός πήρα δεύτερη διαδοχική νίκη επί ημερών Ράφα Μπενίτεθ, καθώς νίκησε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, κάνοντας ανατροπή.

Μετά το ματς ο βασικός στο ματς για το Τριφύλλι, Έλτον Φικάι, μίλησε στη NOVA και μεταξύ άλλων εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ.

Η δήλωση του Φικάι στη NOVA

«Ήταν το πρώτο μου παιχνίδι μετά από καιρό και αποδείχθηκε δύσκολο. Παρότι είχαμε πολλές αλλαγές στη σύνθεσή μας, δεν τα παρατήσαμε μέχρι το τέλος και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Πετύχαμε γκολ και δημιουργήσαμε ευκαιρίες.

Είναι σπουδαίο που έχουμε τον Ράφα Μπενίτεθ, δεν το πιστεύω ακόμα ότι είναι ο προπονητής μου. Αυτό που κρατάω είναι ότι, παρότι κάναμε δέκα αλλαγές, ο καθένας έδωσε το 100%. Προσωπικά, θέλω να βελτιωθώ. Είμαι σχετικά ευχαριστημένος από την εμφάνισή μου».