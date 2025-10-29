Μπενίτεθ: «Μου άρεσε η αντίδραση, το μοναδικό αρνητικό ήταν κάποιοι τραυματισμοί»

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε το 2Χ2 στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς μετά τη νίκη επί του Αστέρα AKTOR στη Λεωφόρο, επικράτησε του Ατρόμητου στο Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στην αντίδραση των ποδοσφαιριστών του, ενώ αναφέρθηκε και στους τραυματισμούς που προέκυψαν. Θυμίζουμε πως αναγκαστική αλλαγή έγιναν τόσο ο Ρενάτο Σάντσες, όσο και ο Έλτον Φικάι.

Πριν τις δηλώσεις του ο πολύπειρος κόουτς ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε να απαντήσει στα ελληνικά και απάντησε τη μοναδική λέξη που ξέρει μέχρι στιγμής: «Καλησπέρα».

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

«Είμαι πολύ ευχαριστήμενος με τους παίκτες μου σήμερα. Μου άρεσε η αντίδραση των ποδοσφαιριστών που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα και αγωνίστηκαν σήμερα.

Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο που θα μπορούσαμε να πετύχουμε κάποιο γκολ, όμως μου άρεσε το πώς αντιδράσαμε από τη στιγμή που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Το μοναδικό αρνητικό της σημερινής εμφάνισης ήταν κάποιοι τραυματισμοί και κάποιες μικροενοχλήσεις, τους οποίους πρέπει να δούμε.

Η ιδέα ήταν να πάρουμε το καλύτερο με τους παίκτες που αποφασίστηκε να ξεκινήσουν. Αυτός ο σχηματισμός ήταν που πιστεύουμε πως ταίριαζε στην ομάδα κι γι’ αυτό τον επιλέξαμε».