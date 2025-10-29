Ατρόμητος – Παναθηναϊκός: Κάθετη Τσιριβέγια και ωραίο γκολ του Πάντοβιτς για το 1-1 (vid)
Μετά από εξαιρετική κάθετη του Τσιριβέγια ο Πάντοβιτς με ωραία προσπάθεια έκανε στο 50' το 1-1 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Ατρόμητο.
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου. Συγκεκριμένα στο 50' ο Τσιριβέγια έκανε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Πάντοβιτς που επίσης με πανέμορφη ατομική προσπάθεια βρέθηκε απέναντι από τον Κοσέλεφ πλασάροντας εύστοχα για το 1-1. Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ του Σέρβου με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.