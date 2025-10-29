Μετά από εξαιρετική κάθετη του Τσιριβέγια ο Πάντοβιτς με ωραία προσπάθεια έκανε στο 50' το 1-1 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Ατρόμητο.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου. Συγκεκριμένα στο 50' ο Τσιριβέγια έκανε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Πάντοβιτς που επίσης με πανέμορφη ατομική προσπάθεια βρέθηκε απέναντι από τον Κοσέλεφ πλασάροντας εύστοχα για το 1-1. Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ του Σέρβου με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.