Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο ο Ρενάτο Σάντσες
Πρόβλημα για τον Ράφα Μπενίτεθ και αναγκαστική αλλαγή για τον Παναθηναϊκό στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Ρενάτο Σάντσες ένιωσε ενοχλήσεις και δεν μπορούσε να συνεχίσει το παιχνίδια με τον πολύπειρο Ισπανό τεχνικό του Τριφυλλιού να τον αντικαθιστά με τον Μανώλη Σιώπη.
Πλέον μένει να φανεί το μέγεθος του προβλήματος του Πορτογάλου χαφ. Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (1/11, 18:00) τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
