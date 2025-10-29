Οι Πειραιώτες έβαλαν 5 γκολ στον Βόλο και ενώ τους ακυρώθηκε και ένα (για υπόδειξη οφσάιντ) με τους Μπιανκόν και Γιάρεμτσουκ να σκοράρουν δις ο καθένας.

Παίρνοντας 2 γκολ από τον Γάλλο στόπερ του, άλλα 2 από τον Γιάρεμτσουκ και 1 από τον Γιαζίτζι ο Ολυμπιακός διέλυσε με 5-0 τον Βόλο στη League Phase του Κυπέλλου. Στο ματς υπήρξε και ακυρωθέν τέρμα του Στρεφέτσα ως οφσάιντ. Δείτε τις καλύτερες φάσεις του αγώνα.



