Ολυμπιακός - Βόλος: Τα Highlights της πεντάρας στη League Phase του Κυπέλλου
Οι Πειραιώτες έβαλαν 5 γκολ στον Βόλο και ενώ τους ακυρώθηκε και ένα (για υπόδειξη οφσάιντ) με τους Μπιανκόν και Γιάρεμτσουκ να σκοράρουν δις ο καθένας.
Παίρνοντας 2 γκολ από τον Γάλλο στόπερ του, άλλα 2 από τον Γιάρεμτσουκ και 1 από τον Γιαζίτζι ο Ολυμπιακός διέλυσε με 5-0 τον Βόλο στη League Phase του Κυπέλλου. Στο ματς υπήρξε και ακυρωθέν τέρμα του Στρεφέτσα ως οφσάιντ. Δείτε τις καλύτερες φάσεις του αγώνα.
@Photo credits: eurokinissi, ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.