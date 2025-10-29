Ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ έχει ήδη αποσπάσει τα εύσημα του κόουτς Μεντιλίμπαρ και θέτει υποψηφιότητα για την 11άδα του Ολυμπιακού στο ματς της Τετάρτης με τον Βόλο.

Ο Γκουστάβο Μάνσα έχει πάρει ήδη το βάπτισμα του πυρός με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε Κύπελλο πρώτα και μετά στο Πρωτάθλημα. Ήδη στο 1-2 με τον Αστέρα AKTOR στο Κύπελλο είχε δείξει ιδιαίτερα καλά δείγματα γραφής και μετά στο 0-2 με την ΑΕΛ Novibet ήταν ακόμα καλύτερος για να ακούσει τα καλά λόγια του προπονητή του.

Στον αγώνα στην AEL FC Arena - όπως είχατε διαβάσει στο σχετικό θέμα του Gazzetta - είχε το απόλυτο στο ψηλό παιχνίδι με 2/2 μονομαχίες ενώ στο έδαφος έκοψε στις 2 από τις 4 μονομαχίες που πήρε μέρος. Παράλληλα «καθάρισε» έξι φορές συνολικά και απομάκρυνε την απειλή από τα καρέ της ομάδας του Ολυμπιακού, κάνοντας δύο φάουλ σε όλο το παιχνίδι.

Ο Μεντιλίμπαρ μετά από ερώτηση για τον χρόνο συμμετοχής του νεαρού Βραζιλιάνου για τη συνέχεια είχε πει πώς «θα το δούμε αυτό. Σίγουρα ήταν καλός και ήταν από τα καλύτερα (πράγματα) που είχαμε να δείξουμε στον αγώνα. Θα είναι όμως κάτι που θα πρέπει να το επαναλάβει και σε άλλα παιχνίδια για να είμαστε και εμείς σίγουροι για αυτόν».

Ο περισσότερος χρόνος συμμετοχής και η περαιτέρω βελτιωμένη αγωνιστική του Μάνσα θα αποτελέσουν το... διαβατήριο για την προσπάθειά του για καθιέρωση στον Ολυμπιακό, παρότι έχουμε να κάνουμε με την πρώτη του σεζόν. Προς το παρόν ο Μάνσα είναι υποψήφιος για βασικός στο Ολυμπιακός - Βόλος για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (3η αγωνιστική).

Εφόσον γίνει αυτό θα έχει την ευκαιρία να δείξει ξανά το τι μπορεί να προσφέρει, να κερδίσει στη συνέχεια το δικαίωμα για παραπάνω λεπτά και να παλέψει σκληρά για να υπολογίζεται πολύ περισσότερο. Πρακτικά περισσότερο μπροστά του έχει τον πιο έμπειρο Μπιανκόν καθώς το βασικό αμυντικό δίδυμο είναι αυτό των Ρέτσου και Πιρόλα ενώ υπάρχει στο ρόστερ και το πολύ καλό ελληνικό project του Καλογερόπουλου. Ο Μάνσα έχει 2 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό και στον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet κέρδισε από την προσπάθειά του (από ένα σουτ του) το πέναλτι από χέρι του Κοβάσεβιτς για να κάνει ο Ελ Καμπί το σκορ 0-2 στο 45' ενώ το πέναλτι αυτό δόθηκε εν τέλει στο 43' έπειτα από on field review.