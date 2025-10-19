Γκουστάβο Μάνσα: Όταν ο προπονητής σου σε αποθεώνει δημόσια, τότε κάτι κάνεις σωστά

Όταν ο προπονητής επιλέγει να σε αποθεώσει δημόσια παρότι δεν είναι ευχαριστημένος από τη συνολική εικόνα, τότε κάτι έχεις κάνει καλά. Κάτι τέτοιο ισχύει και για τον Γκουστάβο Μάνσα και το Gazzetta αναλύει την εμφάνιση του κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

«Ήταν ένα πράγματα που θα μπορούσαν να σώσουν τη σημερινή μας εικόνα. Ήταν πολύ καλός, στάθηκε πολύ καλά δίπλα στον Ρέτσο, ήταν αποτελεσματικός στην άμυνα, κίνησε καλά τη μπάλα και ήταν από τα λίγα πράγματα που μου άρεσαν σήμερα».

Μέσα στην... καταιγίδα των δηλώσεων του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την εμφάνιση του Ολυμπιακού παρά τη νίκη στην έδρα της ΑΕΛ Novibet, τα λόγια για τον Γκουστάβο Μάνσα μετά το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα, ήταν σαν μία ηλιαχτίδα ανάμεσα στα σύννεφα.

Ο 21χρονος Βραζιλιάνος στόπερ είναι ένα project που πιστεύουν πολύ στον Πειραιά, για αυτό και επένδυσαν 4,5 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του. Φυσικά, είναι φυσιολογικό η προσαρμογή του να γίνεται με γοργούς ρυθμούς ώστε ο ποδοσφαιριστής να φτάσει στο επίπεδο να προσφέρει στο μέγιστο.

Η ικανοποίηση του Ισπανού τεχνικού δείχνει ότι ο ταλαντούχος αμυντικός έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του και παράλληλα βρίσκει ακόμα μία λύση για το κέντρο της άμυνας και ειδικά στη θέση του Πιρόλα ως αριστεροπόδαρος.

Το Gazzetta μεταφράζει τα λεγόμενα του Μεντιλίμπαρ με αριθμούς και σας παρουσιάζει την εικόνα του Γκουστάβο Μάνσα στο πρώτο του παιχνίδι στη Stoiximan Superleague.

«Κουμπώνει» στο στυλ παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ

Ένας από τους λόγους που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ζητούσε απεγνωσμένα έναν στόπερ τύπου Κάρμο, είναι επειδή χρειάζεται τη μεγάλη μπαλιά από την άμυνα στην επίθεση ώστε να υπηρετεί το πλάνο του που είναι το πρέσινγκ ψηλά. Ο Πιρόλα έχει όλα τα άλλα εκτός από αυτό.

Για αυτό αποκτήθηκε ο Γκουστάβο Μάνσα. Το scouting report κάνει λόγο για έναν Νταβίντ Κάρμο σε νεαρή ηλικία. Ίδια χαρακτηριστικά αλλά με λιγότερη εμπειρία στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ψηλός, αριστεροπόδαρος, δυνατός, με έφεση στη μεγάλη μπαλιά και ανίκητος στο ψηλό παιχνίδι.

Το θέμα είναι να προσαρμοστεί και να μπει σιγά-σιγά στην εξίσωση του ρόστερ, χωρίς την πίεση της ταμπέλας «4,5 εκατ. ευρώ». Στα πρώτα λεπτά συμμετοχής του, ο Μάνσα φαίνεται πως ταιριάζει στα στυλ του Ισπανού τεχνικού, εξού και η αποθέωσή του στο τέλος του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet.

Συνολικά ο Βραζιλιάνος αμυντικός έκανε 46 πάσες στο παιχνίδι, εκ των οποίων οι 37 κατέληξαν στους συμπαίκτες του. Παράλληλα, από τις 19 μεταβιβάσεις που είχε στο αντίπαλο μισό, παραπάνω από τις μισές (11) ήταν επιτυχημένες και το ίδιο ισχύει και για τις μεγάλες μπαλιές καθώς οι 8 από τις 16 βρήκαν παίκτη του Ολυμπιακού.

Focus στο παιχνίδι και «παρών» όπου πρέπει

Εκτός από το κομμάτι της δημιουργίας, ο Μάνσα έδειξε καλό πρόσωπο και στα αμυντικά του καθήκοντα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν δέχθηκε τεράστια πίεση στα μετόπισθεν, όμως ο Βραζιλιάνος ήταν αρκετά σταθερός και συγκεντρωμένος όταν έπρεπε να επέμβει.

Είχε το απόλυτο στο ψηλό παιχνίδι με 2/2 μονομαχίες ενώ στο έδαφος έκοψε στις 2 από τις 4. Παράλληλα «καθάρισε» έξι φορές συνολικά και απομάκρυνε την απειλή από τα καρέ του Ολυμπιακού, κάνοντας μόλις δύο φάουλ σε όλο το παιχνίδι.

Παράλληλα η συνεργασία με τον Ορτέγα ήταν εξαιρετική, ειδικά στο κομμάτι των αλληλοκαλύψεων, δίνοντας περιθώριο στον Αργεντινό μπακ να παίρνει μέτρα στην επίθεση.

Ταίριαξε με τον Ρέτσο και το backup του Πιρόλα

Άξιο αναφοράς και σημαντικός παράγοντας της εξέλιξης αλλά και της απόδοσης του Μάνσα, είναι η χημεία που έχει τον εκάστοτε στόπερ. Τόσο με τον Καλογερόπουλο στο Κύπελλο Ελλάδος όσο και με τον Ρέτσο για το πρωτάθλημα, ο Βραζιλιάνος τα έχει πάει εξαιρετικά και δείχνει ένα πολύ ικανοποιητικό πρόσωπο.

Ειδικά με τον δεύτερο, φάνηκε σαν να τα βρίσκουν εξαιρετικά στο τακτικό και αμυντικό κομμάτι. Σωστές καλύψεις, οδηγίες από τον Ρέτσο ως πιο έμπειρος και σωστή κυκλοφορία μπάλας, πάντα με γνώμονα το πλάνο. Παράλληλα, η εμφάνιση του Μάνσα, προσφέρει και στον Πιρόλα τις απαραίτητες ανάσες.

Κόντρα στην ΑΕΛ Novibet ήταν μόλις το δεύτερο ματς στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα που ο Ιταλός στόπερ δεν παίρνει λεπτό συμμετοχής μετά το ματς με τον Πανσερραϊκό και τρίτο αν βάλουμε και το Κύπελλο Ελλάδος. Από εκεί και πέρα έχει παίξει συνεχόμενα και σε υψηλό τέμπο τόσο σε ντέρμπι όσο και στο Champions League, με αποτέλεσμα να χρειάζεται και ανάσες.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός είναι ο κατάλληλος για να του τις προσφέρει καθώς είναι ο μόνος διαθέσιμος αριστεροπόδαρος μετά τον Ιταλό και έχει και τα χαρακτηριστικά για να υπηρετήσει τα θέλω του Μεντιλίμπαρ.