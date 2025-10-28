Ο Παναιτωλικός νίκησε με σκορ 4-1 την Ελλάδα Σύρου στο γήπεδό του, με τον Αγκίρε να βάζει 2 γκολ στον αγώνα και ενώ η φιλοξενούμενη ομάδα είχε κάνει το 1-1 και οι 2 αντίπαλοι είχαν από 1 δοκάρι.

Ο Παναιτωλικός επικράτησε με σκορ 4-1 της Ελλάδος Σύρου με τις γκολάρες από Τσούρα, Ματσάν και Αγκίρε (2) και έμεινε στο... κόλπο της League Phase του Κυπέλλου και πλέον την τελευταία αγωνιστική κόντρα στον Ηρακλή θα παίξει τα «ρέστα» πρόκρισης! Δείτε τις κορυφαίες φάσεις, τα πέντε γκολ του αγώνα αλλά και τα 2 δοκάρια (που ήταν ένα για κάθε ομάδα).