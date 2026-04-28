Football Rankings: Οι πιθανοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Europa League
Ο ΟΦΗ κατέκτησε το δεύτερο Κύπελλο της ιστορίας του και έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει την παρουσία της στα playoffs του Europa League για τη σεζόν 2026/27. Φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλο μέλλον ακόμα μέχρι να προκύψουν οι ομάδες που ενδέχεται να βρεθούν στο διάβα των Κρητικών, ωστόσο το Football Rankings έκανε την πρόβλεψή του.
Σύμφωνα με τον αλγόριθμο, στο βασικό μονοπάτι των playoffs θα βρίσκεται επίσης ο ΠΑΟΚ, που θα είναι ισχυρός, σε αντίθεση με την ομάδα του Χρήστου Κόντη, που θα είναι ανίσχυρος - με τις δύο ελληνικές ομάδες φυσικά να μην μπορούν να κοντραριστούν. Για τους Θεσσαλονικείς, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί δύο προκρίσεις, καθώς η τρίτη θέση στη βαθμολογία της Stoiximan Super League -την οποία καταλαμβάνουν αυτή τη στιγμή- οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του θεσμού.
Ισχυροί
- Μπράγκα
- Ρέιντζερς
- Άγιαξ
- Φερεντσβάρος
- Βικτόρια Πλζεν
- ΠΑΟΚ
- Σλόβαν Μπρατισλάβας
- Χάποελ Μπερ Σεβά
- Μπόρατς Μπάνια Λούκα
- Σιντ Τρούιντεν
- Καϊράτ Αλμάτι
- Αάρχους
Ανίσχυροι
- Τράμπζονσπορ
- Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
- Ρίγα
- Γιάμπλονετς
- ΟΦΗ
- Λίλεστρομ
- Λέφσκι Σόφιας
- Αραράτ-Αρμένια
- Τουν
- Σαμπάχ
- Μιάλμπι
- Γκιόρι ΕΤΟ
✅ 🇬🇷 OFI Crete are the first club that secured spot in the 2026/27 Europa League Play-offs!— Football Rankings (@FootRankings) April 28, 2026
🚨 🇬🇷 Greece are now projected to enter all 5/5 clubs into the league stage of European competitions!
