Κηφισιά - Athens Kallithea: Πού θα δείτε τα παιχνίδια της ημέρας στο Κύπελλο Ελλάδος
Το Κύπελλο Ελλάδος Betsson επιστρέφει σήμερα, Τρίτη 28/10 με τις ελληνικές ομάδες να αφήνουν για λίγο πίσω τους ρυθμούς του πρωταθλήματος και ρίχνονται στη «μάχη» για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις. Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Ηρακλή στο Παγκρήτιο Στάδιο (16:00). Λίγο αργότερα, ο Παναιτωλικός φιλοξενεί στο Αγρίνιο την Ελλάς Σύρου (18:00) και το βράδυ, η αυλαία της ημέρας πέφτει στον Βόλο, όπου η Κηφισιά και η Athens Kallithea θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους (20:00).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- ΟΦΗ - Ηρακλής (16:00, Cosmote Sport 1)
- Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου (18:00, Cosmote Sport 2)
- Κηφισιά - Athens Kallithea (20:00, Cosmote Sport 1)
