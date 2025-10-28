Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αγώνων της ημέρας (28/10) στο Κύπελλο Ελλάδος.

Το Κύπελλο Ελλάδος Betsson επιστρέφει σήμερα, Τρίτη 28/10 με τις ελληνικές ομάδες να αφήνουν για λίγο πίσω τους ρυθμούς του πρωταθλήματος και ρίχνονται στη «μάχη» για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις. Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Ηρακλή στο Παγκρήτιο Στάδιο (16:00). Λίγο αργότερα, ο Παναιτωλικός φιλοξενεί στο Αγρίνιο την Ελλάς Σύρου (18:00) και το βράδυ, η αυλαία της ημέρας πέφτει στον Βόλο, όπου η Κηφισιά και η Athens Kallithea θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους (20:00).

Οι μεταδόσεις της ημέρας