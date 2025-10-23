Κηφισιά: Ο λόγος που το ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea θα γίνει στο Βόλο
Αλλαγή έδρας για τον αγώνα της Κηφισιάς με την Athens Kallithea για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο αγώνας είχε αρχικά οριστεί στο γήπεδο της Νεάπολης, το οποίο θα χρησιμοποιεί πλέον η ομάδα των Βορείων Προαστίων, όμως εν τέλει θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Ο λόγος της αλλαγής είναι πως εκτός από το ερχόμενος ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό στο γήπεδο της Νίκαιας θα γίνουν τις επόμενες μέρες οι αναμετρήσεις του Ιωνικού με τον Σαρωνικό Αναβύσσου (26/10) και τον Γιούχτα (2/11), για τη Γ' Εθνική, οπότε δεν ήταν εφικτό να γίνουν τέσσερα ματς μέσα σε μια εβδομάδα και ειδικά τα τρία μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών.
Το μοναδικό γήπεδο Super League που ήταν διαθέσιμο ήταν το Πανθεσσαλικό, το οποίο θα χρησιμοποιήσει για δεύτερη φορά ως γηπεδούχος η Κηφισιά, μετά το θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού.
Αξιοσημείωτο πως ενώ το ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα AKTOR έγινε στο Ζηρίνειο, έπειτα από την απαραίτητη συγκατάθεση των Αρκάδων, τώρα δεν είναι διαθέσιμο λόγω επισποράς.
Tο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
- 28/10/2025, 16:00: ΟΦΗ - Π.Ο.Τ. Ηρακλής (Παγκρήτιο Στάδιο)
- 28/10/2025, 18:00: Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου (Γηπ. Παναιτωλικού)
- 28/10/2025, 20:00: Κηφισιά - Athens Kallithea FC (Πανθεσσαλικό Στάδιο)
- 29/10/2025, 15:00: Αιγάλεω 1931 - Άρης (Δημ. Καρδίτσας)
- 29/10/2025, 15:30: Ηλιούπολη - ΑΕΚ (Δημ. Ηλιούπολης)
- 29/10/2025, 17:30: Ολυμπιακός - Βόλος (Γηπ. "Γεώργιος Καραϊσκάκης")
- 29/10/2025, 18:30: Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR (Δημ. Λειβαδιάς)
- 29/10/2025, 19:30: Ατρόμητος Αθηνών - Παναθηναϊκός (Δημ. Περιστερίου)
- 29/10/2025, 21:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet (Γήπεδο Τούμπας)
