Έλυσε το πρόβλημα της έδρας η Κηφισιά: Θα χρησιμοποιεί το Γήπεδο Νεάπολης για το υπόλοιπο της σεζόν

Λύθηκε το θέμα που είχε η Κηφισιά όσον αφορά το γηπεδικό καθώς ανακοίνωσε ότι για το υπόλοιπο της σεζόν θα χρησιμοποιεί το Γήπεδο Νεάπολης για τους αγώνες της Stoiximan Superleague.

Στο Γήπεδο Νεάπολης θα αγωνίζεται για το υπόλοιπο της σεζόν η Κηφισιά καθώς έδωσε τα χέρια για να χρησιμοποιεί ως έδρα της το συγκεκριμένο γήπεδο στους αγώνες της Stoiximan Superleague.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας των Β. Προαστίων, θα ξεκινήσουνε άμεσα βελτιωτικές εργασίες στο γήπεδο προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για την επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης.

Να τονίσουμε πως αυτή η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη αφού ήδη τα υπόλοιπα εντός έδρας παιχνίδια του πρώτου γύρου έχουν οριστεί στη Νεάπολη. Όσο για τα έργα, δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να ολοκληρωθούν καθώς επί της ουσίας χρειάζονται τα τουρνικέ και οι απαραίτητες κάμερες. Στόχος είναι να είναι όλα έτοιμα ενόψει του εντός έδρας αγώνα κόντρα στον Παναιτωλικό για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος στις 25/10.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου θα χρησιμοποιεί ως έδρα για τους αγώνες της Stoiximan Super League και του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson το Γήπεδο Νεάπολης.

Ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Πρίτσας, και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Κηφισιά αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν το Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, τον Δήμαρχο, κ. Κωνσταντίνο Μαραγκάκη, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, κ. Γεώργιο Μουταφίδη, και το Δημοτικό Συμβούλιο για την άψογη συνεργασία και την κατανόηση που επέδειξαν στο γηπεδικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε η ομάδα μας, βοηθώντας στην επίλυσή του.

Αντίστοιχα, ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Πρίτσας, και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Κηφισιά αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν τον Πρόεδρο του Ερασιτέχνη Ιωνικού Νικαίας ΑΟ, κ. Αναστάσιο Αριστειδόπουλο, και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο του τμήματος ποδοσφαίρου του Συλλόγου, κ. Ιωάννη Τσιριγώτη, για την στάση που τήρησαν και τη συμβολή τους στην ικανοποίηση του αιτήματος που καταθέσαμε για την χρήση του Γηπέδου Νεάπολης.

Η σημερινή μέρα είναι σπουδαία για τον Σύλλογο μας καθώς λύνεται οριστικά για τη φετινή σεζόν το γηπεδικό ζήτημα, επιτρέποντας σε όλους να αφοσιωθούν αποκλειστικά σε όσα γίνονται εντός των αγωνιστικών χώρων.

Η ΠΑΕ Κηφισιά έχει ήδη ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις, προκειμένου το Γήπεδο Νεάπολης να πάρει όλες τις εγκρίσεις που απαιτούνται ώστε να πραγματοποιούνται επίσημοι αγώνες της Super League.

Πέραν των βελτιωτικών εργασιών που θα γίνουν στο Γήπεδο Νεάπολης, η ΠΑΕ Κηφισιά θα προβεί με πολλή μεγάλη χαρά και στην άμεση έναρξη και γρήγορη υλοποίηση των ανταποδοτικών εργασιών που υποδείχθηκαν από τον Δήμο και είναι μέρος της συμφωνίας».