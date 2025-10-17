Άρης: Στην Καρδίτσα το ματς Κυπέλλου με το Αιγάλεω
Μια εκκρεμότητα υπήρχε στο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς δεν είχε οριστεί το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα του Άρη με το Αιγάλεω.
Από τη στιγμή που το «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» θα κλείσει για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω εργασιών το ματς με τους Θεσσαλονικείς θα γίνει σε ουδέτερη έδρα και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΠΟ το παιχνίδι θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας.
Θυμίζουμε πως την τρέχουσα σεζόν η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έχει παίξει άλλα δυο παιχνίδια σε ουδέτερη έδρα, καθώς νίκησε την Κηφισιά των δέκα παικτών στο Αγρίνιο και ηττήθηκε από τον ΟΦΗ στην Τρίπολη.
Tο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας
- 28/10/2025, 16:00: ΟΦΗ - Π.Ο.Τ. Ηρακλής (Παγκρήτιο Στάδιο)
- 28/10/2025, 18:00: Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου (Γηπ. Παναιτωλικού)
- 28/10/2025, 20:00: Κηφισιά - Athens Kallithea FC (Δημ. Νίκαιας Νεάπολης)
- 29/10/2025, 15:00: Αιγάλεω 1931 - Άρης (Δημ. Καρδίτσας)
- 29/10/2025, 15:30: Ηλιούπολη - ΑΕΚ (Δημ. Ηλιούπολης)
- 29/10/2025, 17:30: Ολυμπιακός - Βόλος (Γηπ. "Γεώργιος Καραϊσκάκης")
- 29/10/2025, 18:30: Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR (Δημ. Λειβαδιάς)
- 29/10/2025, 19:30: Ατρόμητος Αθηνών - Παναθηναϊκός (Δημ. Περιστερίου)
- 29/10/2025, 21:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet (Γήπεδο Τούμπας)
