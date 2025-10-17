Η ΕΠΟ όρισε την αναμέτρηση του Άρη με το Αιγάλεω για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας.

Μια εκκρεμότητα υπήρχε στο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς δεν είχε οριστεί το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα του Άρη με το Αιγάλεω.

Από τη στιγμή που το «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» θα κλείσει για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω εργασιών το ματς με τους Θεσσαλονικείς θα γίνει σε ουδέτερη έδρα και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΠΟ το παιχνίδι θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας.

Θυμίζουμε πως την τρέχουσα σεζόν η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έχει παίξει άλλα δυο παιχνίδια σε ουδέτερη έδρα, καθώς νίκησε την Κηφισιά των δέκα παικτών στο Αγρίνιο και ηττήθηκε από τον ΟΦΗ στην Τρίπολη.

Tο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας