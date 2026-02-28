Ο Ράφα Μπενίτεθ με τους Κοτσόλη, Φύσσα είδε την ισοπαλία 1-1 της Κ19 του Παναθηναϊκού με τον Άρη.

Η Κ19 του Παναθηναϊκού δεν κατάφερε στο Κορωπί να λυγίσει την αντίστοιχη ομάδα του Άρη.

Για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 και πήγε στους 39 βαθμούς, αλλά ο ΠΑΟΚ που έχει 43 και ματς λιγότερο, μπορεί να ξεφύγει αν νικήσει την Κυριακή εντός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης. Στους 37 βαθμούς είναι η ΑΕΚ που νίκησε 1-0 τον Βόλο εκτός. Στους 35 με αγώνα λιγότερο είναι ο Ολυμπιακός.

Το ματς παρακολούθησε και ο Ισπανός τεχνικός της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ, με τον γενικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και τον στρατηγικό σύμβουλο και υπεύθυνο ουσιαστικά της Ακαδημίας Τάκη Φύσσα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει για το ματς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Ισόπαλη χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη για την 23η αγωνιστική της Super League K19. Το ματς είχε αρκετές δυνατές μονομαχίες, με τον Παναθηναϊκό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά να μην καταφέρνει να πάρει το τρίποντο.

Οι Πράσινοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και μόλις στο 10ο λεπτό είχαν μια πολύ καλή στιγμή με τον Ιωάννου. Ο νεαρός έκανε ωραία ατομική προσπάθεια, όμως το σουτ του μέσα από την περιοχή πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Τρία λεπτά αργότερα, οι Πράσινοι είχαν ακόμη μία καλή ευκαιρία με τον Τερζή. Μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Άρης απείλησε μία φορά, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός δημιούργησε κάποιες καλές προϋποθέσεις και στο 65’ έφτασε μια ανάσα από το 1-0. Ωστόσο, η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι, έπειτα από την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ζέκα. Μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης το σκορ δεν άλλαξε, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται χωρίς τέρματα.

Παναθηναϊκός: Καψαλιάρης, Σκαρλατίδης (85’ Κουρουνιώτης), Βύντρα, Καλοσκάμης, Δημακόπουλος (60’ Καρούζος), Ζέκα, Μαρκεζίνης (60’ Θεοχάρης), Ιωάννου, Μπόκος (75’ Ανδριώτης), Τερζής (75’ Σώκος), Νεμπής.

Άρης: Ατρείδης, Ιντρίζι, Παπαδόπουλος, Καμτσής, Σιταράς, Μαυρόπουλος, Σουγιολτσής, Παπασαραφιάνος, Καραμανλής, Κοντονικολάου, Παλούκης».