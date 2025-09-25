Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου ο Ηρακλής ξεκίνησε με νίκη τον θεσμό (δεν είχε αγωνιστεί την 1η) επικρατώντας της Ηλιούπολης με 1-0.

Πρεμιέρα με νίκη στην League Phase για τον Ηρακλή. Οι «κυανόλευκοι» που την πρώτη αγωνιστική δεν αγωνίστηκαν επικράτησαν με 1-0 της Ηλιούπολης και πήραν το τρίποντο, στον αντίποδα η ομάδα των Νοτίων Προαστείων έχασε και στο δεύτερο παιχνίδι της.

Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης πέτυχε ο Ντόβενταν ο οποίος ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισαν οι γηπεδούχοι στο 35'. Το 1-0 η ομάδα της Θεσσαλονίκης το κράτησε ως το τέλος παίρνοντας έτσι τους τρεις βαθμούς στην League Phase του Κυπέλλου.

Ηρακλής (Δημήτρης Σπανός): Νικοπολίδης, Αναστασίου, Δημητρίου (Εραμούσπε 46′), Σιδεράς, Ουές, Φοφανά, Παναγιωτίδης, Χάινριχ (Μαχαίρας 66′), Ντόβενταν (Τσιντώνης 46′, Αναστασιάδης 87′), Κυνηγόπουλος (Μάναλης 66′), Μωυσίδης,

Ηλιούπολη (Γιώργος Κουδούνης): Χριστοδουλής, Κεραμιδάς (Μαϊδανός 74′), Μπουγαΐδης, Σουντουρά (Νεοφυτίδης 63′), Ζαφειράκης, Θωμαΐδης, Καρανίκας, Μίγια (Χριστόπουλος 60′), Κωστούλας (Νόνης 60′), Σάκα, Τσουμάνης (Σαμ 74′).