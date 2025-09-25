Πριν την σέντρα του αγώνα ΑΕΚ – Παναιτωλικός, οι Εθελοντές Διασώστες της ΑΕΚ υποδέχτηκαν θερμά τον μικρό Μιχαήλ Πάνου και μοιράστηκαν τη στιγμή με το κοινό μέσω ενός συγκινητικού βίντεο στα social media.

Ο νικητής της ζωής, Μιχαήλ Πάνου, μαζί με τη φίλη του Σοφία, βρέθηκαν στην «OPAP Arena» για τον αγώνα Κυπέλλου ΑΕΚ – Παναιτωλικός(2-1) και έγιναν οι πρωταγωνιστές της βραδιάς. Οι Εθελοντές Διασώστες της ΑΕΚ είχαν προηγουμένως μοιραστεί μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, γράφοντας: «Η Σοφία και ο Μιχαήλ μας οδηγούν».

Όπως ήταν φυσικό, ο μικρός φίλος της ΑΕΚ χειροκροτήθηκε θερμά από τους εθελοντές της Ένωσης και, μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο της «OPAP Arena», φορώντας φανέλα με το Δικέφαλο στο στήθος και κασκόλ, για να βγάλει φωτογραφίες με τους παίκτες της αγαπημένης του ομάδας.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι ποδοσφαιριστές και οι οπαδοί της ΑΕΚ τον χειροκρότησαν θερμά. Στο τέλος, ο Σταύρος Πήλιος του έδωσε τη φανέλα του και μια μεγάλη αγκαλιά, ενώ ο Μιχαήλ επίσης πήρε τη φανέλα του διεθνούς Κύπριου στόπερ του Παναιτωλικού, Χρίστου Σιέλη.