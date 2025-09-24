Ο νικητής της ζωής, Μιχαήλ Πάνου, λίγες μέρες αφού συγκλόνισε στη Γιορτή του ΠΣΑΠΠ βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο της «OPAP Arena» μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού.

Την περασμένη Δευτέρα (22/9) ο Μιχαήλ Πάνου συγκίνησε άπαντες στην 44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ, με τα δάκρυα του επί σκηνής και λίγες ημέρες βρέθηκε στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας.

Ο νεαρός φίλος της ΑΕΚ ήταν στις ειδικές βραβεύσεις, καθώς είχε μπει με πλακάτ μετά από αγώνα των Κιτρινόμαυρων με τον ΠΑΟΚ, με πλακάτ που έγραφε: «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι. Να έχετε πίστη και πείσμα στη ζωή σας» και πήρε τις φανέλες του Πήλιου και του Κωνσταντέλια.

Ο πιτσιρικάς Ενωσίτης κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο της «OPAP Arena» μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού, φορώντας φανέλα με το Δικέφαλο στο στήθος και κασκόλ, ώστε να βγάλει φωτογραφίες με παίκτες της αγαπημένης του ομάδας, όπως με τον Βίντα. Μάλιστα πήρε και τη φανέλα του διεθνή Κύπριου στόπερ των Καναρινιών, Χρίστου Σιέλη.

Αξιοσημείωτο πως όταν έγινε αντιληπτή η παρουσία του στη Νέα Φιλαδέλφεια οι φίλοι της ΑΕΚ αποθέωσαν τον νεαρό Μιχαήλ.