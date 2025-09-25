Ο Κ. Νικολακόπουλο σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta το καλό ντεμπούτο του Μάντσα στον Ολυμπιακό.

Το πιο μεγάλο ενδιαφέρον από το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού σε επίπεδο ατομικής απόδοσης αφορά ασφαλώς τον Μάντσα, καθότι πρώτον έκανε το ντεμπούτο του και δεύτερον πρόκειται για ένα παιδί που ήρθε από την Βραζιλία στο φινάλε των μεταγραφών και δεν τον είχαμε δει ποτέ έστω σε φιλικό.

Προσωπικά μου άρεσε ο Μάντσα-κι όχι επειδή θυμίζει Κάρμο στο ύψος και στο αριστερό πόδι (κατά τα άλλα ο Κάρμο είναι πιο «χτισμένο» κορμί, πέραν της εμπειρίας και της δεδομένης ποιότητας του). Και μου άρεσε πολύ απλά γιατί τα συν που είχε στο παιχνίδι του ήταν πολλά και τα πλην ήταν λίγα. Η ζυγαριά γέρνει ξεκάθαρα προς τη μία πλευρά.

Μου άρεσε που…

Επανειλημμένως βγήκε πρώτος πάνω στην μπάλα είτε χαμηλά με τα μακριά κανιά του, είτε ψηλά με το κεφάλι! Πολύ σημαντικό προσόν για στόπερ και δη σε ομάδα που παίζει με την άμυνα ψηλά όπως ο Ολυμπιακός... Δεν είχε πρόβλημα να βγει στα πλάγια και να κόψει έγκαιρα κι αποτελεσματικά…Καθάρισε μία χαμηλή σέντρα που μόνο εύκολη δεν ήταν…Έδιωχνε άμεσα την μπάλα όταν χρειάζονταν, αποφεύγοντας το λάθος…Κέρδισε προσωπικές μονομαχίες…Πήρε καμιά δεκαριά κεφαλιές…Δεν έκανε παρά μόνο ένα φάουλ κι αυτό 50 μακριά από την εστία του Πασχαλάκη…Πήρε σε επιθετικό «στημένο» καλή κεφαλιά-πάσα…Έχει την ικανότητα να κάνει παιχνίδι από πίσω, είτε με συρτές πάσες ακριβείας, είτε με βαθιές καλοζυγισμένες μπαλιές, όπως αυτή στον Μπρούνο στο ξεκίνημα του δεύτερου γκολ-για την ακρίβεια από τις πέντε «δύσκολες» πάσες που επιχείρησε, λάθος ήταν οι δύο…

Δεν μου άρεσε που…

Τουλάχιστον στην αρχή σε δύο στιγμές με δύο κεφαλιές του δεν έδιωξε μακριά την μπάλα, δεν την καθάρισε δηλαδή την φάση και την άφησε ζωντανή…Σε μία σέντρα από τα πλάγια ίσως θα έπρεπε να πάρει καλύτερη θέση…Δεν είχε καλό έλεγχο στη φάση του 86΄, όταν σε εκτέλεση φάουλ ο Έντερ βρέθηκε μόνος του στην περιοχή κι αστόχησε, με τον Μάντσα και τον Μπιανκόν να τον χάνουν η, να αδρανούν…Ενδεχομένως να έπρεπε στη φάση του γκολ του Αστέρα να πάει να πέσει πάνω στο σουτ πιο aggressive…Κακώς ενεπλάκη σε τσαμπουκά με τους παίκτες του Αστέρα εκεί στο κόρνερ που πήρε κίτρινη. Εάν το σκηνικό ήταν με την εκτέλεση, θα ήταν πέναλτι…

Όπως διαπιστώσατε, ίσως και να παραήμουν αυστηρός στις κρίσεις μου για τον Μάντσα, στο πρώτο παιχνίδι του μακριά από την Βραζιλία. Γι΄ αυτό και καταθέτω την γνώμη ότι το παιδί αυτό μας έδειξε καλά πράγματα. Το πόσο έτοιμος είναι θα το δούμε όταν ξαναπαίξει και ξαναπαίξει. Πάντως, προοπτικές βλέπεις στο παιχνίδι του. Ούτε αργός είναι, ούτε βλέπεις πάνω του γενικά κάποιο σοβαρό μειονέκτημα.

Άσχετο: Πρέπει να το δει καλύτερα αυτό ο Ποντένσε, να μην τσιμπάει δηλαδή στις προκλήσεις αντιπάλων του, όπως συνέβη χθες. Πρώτα χρεώθηκε μία τζάμπα κίτρινη και μετά πήγε σε διαπληκτισμό και με έναν άλλο παίκτη του Αστέρα. Ο Ολυμπιακός τον έχει ανάγκη και τον θέλει ήρεμο. Cool Ντάνι!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Για δεύτερο στη σειρά παιχνίδι που παίζει ο Ντάνι Γκαρθία βρίσκεται με κίτρινη κάρτα από το πρώτο 20λεπτο για φάουλ που κάνει. Έγινε με την Πάφο, έγινε και χθες με τον Αστέρα. Κι όταν ο κόφτης σου είναι με κάρτα από το πρώτο μισό του α΄ ημιχρόνου αυτόματα είσαι με χάντικαπ ως ομάδα. Γενικά φέτος, μέχρι τώρα, ο έμπειρος Ισπανός βγάζει μία αδυναμία στο ανασταλτικό κομμάτι. Χθες κάποια στιγμή ο Μπαρτόλο τον πέρασε «αέρα» κι αυτόν και τον Νασιμέντο.

Ναι, βοηθάει πλέον πιο πολύ στην καλή κυκλοφορία της μπάλας (μία πάσα του στον Πνευμονίδη ήταν πραγματικά οξυδερκής), όμως ο αμυντικός χαφ πρώτα πρέπει να κόβει. Χθες κόψιμο του Γκαρθία είδαμε μόνο σε μία σέντρα, όταν σωστά έπαιξε ως τρίτος στόπερ. Επιπλέον, η πρώτη ευκαιρία του Αστέρα στο β΄ ημίχρονο ξεκίνησε από δική του αδυναμία να αρχίσει μία αντεπίθεση.

