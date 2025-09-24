Πετράκης: «Μέχρι το τέλος της χρονιάς δεν πρέπει να έχουμε τέτοιο πρώτο ημίχρονο, δεν ήρθαμε στο γήπεδο»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Πετράκη μετά την ήττα του Παναιτωλικού από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να φύγει με βαθμολογικό όφελος από τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς ηττήθηκε με 2-1 και παρέμεινε στο μηδέν στη βαθμολογία. Μετά το ματς ο τεχνικός των Καναρινιών, Γιάννης Πετράκης, στάθηκε στο κάκιστο πρώτο μέρος της ομάδας του, στο οποίο έκανε από νωρίς αλλαγή τακτική στη μεσαία γραμμή, βάζοντας τον Μπουχαλάκη αντί του Κόγιτς.

Οι δηλώσεις του Πετράκη στην Cosmote TV

«Το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη, δίκαια προηγήθηκε. Δεχθήκαμε ευκαιρίες, μπορούσε να είχαμε κι άλλο γκολ. Δεν ήμασταν αυτό που θέλουμε.

Στο δεύτερο ημίχρονο δεν δεχθήκαμε ευκαιρίες και δημιουργήσαμε. Με βάση την εικόνα θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας. Το μάθημα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει ξανά τέτοιο πρώτο ημίχρονο, μέχρι να τελειώσει η χρονιά. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε.

Σε όλα τα παιχνίδια ανταποκριθήκαμε, όπως σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε ένα πολύ σπουδαίο και δύσκολο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι θα είναι και για τον Παναθηναϊκό δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο και να ενισχύσουμε την εικόνα».

Η συνέντευξη Τύπου του Πετράκη

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο κόουτς του Παναιτωλικού ανέφερε: «Αντιμετωπίζαμε μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Στο πρώτο μέρος... δεν ήρθαμε στο γήπεδο σε συνδυασμό με τη μεγάλη ποιότητα του αντιπάλου. Ήμασταν σε παθητικό ρόλο, δεχθήκαμε δύο γκολ και θα μπορούσαμε να δεχθούμε και άλλο.

Στο δεύτερο μέρος ήταν ένα άλλο παιχνίδι, δεχθήκαμε μια φάση μόνο, δημιουργήσαμε δύο καλές στιγμές και θα μπορούσαμε σε συνδυασμό με το γκολ που βάλαμε να πάρουμε κάτι. Κρατάμε τα καλά του δευτέρου μέρους και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι».

Για την αλλαγή του Μπουχαλάκη που πέρασε στο ματς: «Δεν κρατάγαμε μπάλα στα πόδια μας και ήμασταν σε παθητικό ρόλο. Η παρουσία του Ανδρέα ήταν επιδραστική στο παιχνίδι μας».

