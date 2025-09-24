Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα δεν έκανε τίποτα καλό, μου αρέσει μόνο το αποτέλεσμα»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν δίστασε για ακόμα μια φορά να ασκήσει έντονη κριτική στην ομάδα του, παρά τη νίκη επί του Αστέρα με 2-1.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά ο Μεντιλίμπαρ δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του.

Ο Βάσκος κόουτς, μετά το ματς είπε στον Δημήτρη Σπηλιόπουλο και στην Cosmote TV:

«Το μόνο που μου άρεσε ήταν το αποτέλεσμα, ήταν όλα άσχημα μέσα στο παιχνίδι. Η ομάδα δεν έκανε τίποτα καλό, ήταν κακή η απόδοσή μας. Κρατάμε το αποτέλεσμα».

Για τις αλλαγές που έκανε σε σχέση με την ομάδα που έπαιξε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό:

«Δεν θα έπρεπε, είμαστε όλοι μια ομάδα. Ο αντίπαλος επίσης έκανε πάρα πολλές αλλαγές. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η εξήγηση, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, αυτή η συμπεριφορά σήμερα. Δεν μου άρεσε καθόλου το παιχνίδι».

Εκτός των άλλων τόνισε στη συνέντευξη Τύπου:

«Δε μου άρεσε καθόλου το παιχνίδι που κάναμε, καθόλου, θεωρώ ότι δεν κάναμε τίποτα καλό ούτε παραγωγικό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήμασταν λίγο καλοί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο δεν κάναμε τίποτα. Ήταν από τα παιχνίδια που μπορείς να προηγηθείς και να ξεκινήσεις να κάνεις κάτι καλό, αλλά στη συνέχεια μπορεί να δυσκολέψουν».

Σας είδαμε στον αγώνα βγάλατε μία ένταση απέναντι στους παίκτες σας και είχατε παράπονα, οφείλεται αυτό στο γρήγορο προβάδισμα του 0-2 ή οι ποδοσφαιριστές σκεφτόντουσαν τη συνέχεια;

Δε νομίζω ότι οι παίκτες την ώρα του αγώνα σκέφτονται τη συνέχεια, ίσως να σκέφτονται γενικά τον επόμενο αγώνα αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα δε θεωρώ ότι γίνεται αυτό. Γενικότερα δεν μπήκαμε με τη νοοτροπία που έπρεπε, με τη νοοτροπία να κάνουμε κάτι καλό και να κερδίσουμε. Μπορεί να ήταν θετικό το αποτέλεσμα, αλλά αντί να σκεφτούμε ότι κερδίσαμε θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε τι δεν κάναμε στον αγώνα για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη στη συνέχεια.