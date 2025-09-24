Ο Ιρανός διεθνής επιθετικός του Ολυμπιακού έβαλε 2 τέρματα κόντρα στον Αστέρα για το Κύπελλο μέσα σε ένα διάστημα 18 λεπτών.

Στο Αστέρας - Ολυμπιακός για το Κύπελλο στο 12ο λεπτό ο Ταρέμι σκόραρε με εκτέλεση πέναλτι για το 0-1 μετά από παράβαση που πήρε ο ίδιος από σπρώξιμο του Σίπτσιτς, σε μία φάση που έγινε και VAR Check. Στο 18' ο Καμπελά έδωσε τη μπάλα στον Πνευμονίδη, αυτός τη γύρισε προς τον Γιαζίτζι που δεν τη βρήκε καλά και ο επερχόμενος Μεχντί Ταρέμι με δύναμη έκανε το 0-2 στο Αστέρας - Ολυμπιακός. Ο Ταρέμι έχει στο σύνολο σε 4 αγώνες στον Ολυμπιακό 4 γκολ, 2 κερδισμένα πέναλτι και 1 ασίστ.

