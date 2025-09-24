Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Τα 2 γκολ του Ταρέμι μέσα σε 18 λεπτά, έφτασε τα 4 στην ομάδα
Στο Αστέρας - Ολυμπιακός για το Κύπελλο στο 12ο λεπτό ο Ταρέμι σκόραρε με εκτέλεση πέναλτι για το 0-1 μετά από παράβαση που πήρε ο ίδιος από σπρώξιμο του Σίπτσιτς, σε μία φάση που έγινε και VAR Check. Στο 18' ο Καμπελά έδωσε τη μπάλα στον Πνευμονίδη, αυτός τη γύρισε προς τον Γιαζίτζι που δεν τη βρήκε καλά και ο επερχόμενος Μεχντί Ταρέμι με δύναμη έκανε το 0-2 στο Αστέρας - Ολυμπιακός. Ο Ταρέμι έχει στο σύνολο σε 4 αγώνες στον Ολυμπιακό 4 γκολ, 2 κερδισμένα πέναλτι και 1 ασίστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.