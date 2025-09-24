ΟΦΗ: Ανησυχία για Φούντα ενόψει Κηφισιάς
Αγωνιστικός «πονοκέφαλος» για τον Μίλαν Ράσταβατς λίγες ημέρες πριν το πρώτο παιχνίδι του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, με αντίπαλο την Κηφισιά, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Ταξιάρχης Φούντας ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο».
Λίγο μετά τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός ένιωσε το τράβηγμα και έκανε νόημα πως σταμάτησε το παιχνίδι, κάτι το οποίος αντιλήφθηκε ο αντίπαλος του και στο 34ο λεπτό άφησε τη θέση του στον Αποστολάκη.
Μένει να φανεί τις επόμενες ώρες το μέγεθος του προβλήματος κι αν αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη συμμετοχή του στον αγώνα με την Κηφισιά. Θυμίζουμε πως νοκ άουτ για το παιχνίδι είναι και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, ο οποίος υπέστη θλάση.
