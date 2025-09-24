Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ στην έδρα της Athens Kallithea, χάρη στο γκολ του Έντι Σαλσέδο.

Ο ΟΦΗ πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια του «Ελ Πάσο» στο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Athens Kallithea για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών ο Νέιρα «τρύπησε» την άμυνα των γηπεδούχων με υπέροχη κάθετη πάσα, ο Καραχάλιος έκανε το γύρισμα και ο Σαλσέδο με τελείωμα μιας επαφής έκανε το 0-1, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.