Παπαδόπουλος: «Είχαμε αντίδραση αλλά… η ήττα πάντα είναι ήττα» (vid)

Ο Σούλης Παπαδόπουλος δήλωσε ικανοποιημένος από το επίπεδο απόδοσης της Μαρκό στην ήττα από τον Άρη τονίζοντας ότι μετά το «κρύο» γκολ που δέχθηκε, αντέδρασε και θα μπορούσε να είχε σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Σούλης Παπαδόπουλος – ο οποίος στο παρελθόν πέρασε από τον πάγκο του Άρη – ευχαρίστησε τους φίλους των «κίτρινων» και αναφέρθηκε στο παιχνίδι. «Ανταποκριθήκαμε πολύ καλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο πρεσάροντας τον Άρη έτσι όπως θέλαμε και δεχθήκαμε ένα γκολ στις αρχές το οποίο δεν ήταν αποτέλεσμα συνδυαστικού ποδοσφαίρου. Κι όταν μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας δέχεται γκολ τόσο νωρίς, το σκορ ξεφύγει. Εμείς αντιδράσαμε και είχαμε τις ευκαιρίες να σκοράρει. Μιλήσαμε στο ημίχρονο με τα παιδιά γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή ο Άρης θα έβαζε τα βαριά χαρτιά του στο γήπεδο. Περιμέναμε τη στιγμή μας αλλά ήρθε η αποβολή. Συνολικά η παρουσία μας ήταν καλή αλλά η ήττα είναι ήττα. Δείξαμε ότι δεν ήταν τυχαία η ισοπαλία με τη Λάρισα γιατί κι εκεί ήμασταν καλοί. Στόχος μας είναι το Πρωτάθλημα αλλά στο Κύπελλο… ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται», είπε.

«Το διεκδικήσαμε μέχρι τέλους»

Πριν την συνέντευξη Τύπου ο Έλληνας τεχνικός μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Το διεκδικήσαμε μέχρι τέλους και συγκεκριμένα την αποβολή. Ο ΑΡΗΣ έκανε ροτέισον, όπως και εμείς. Στο πρώτο μέρος αδικηθήκαμε από το σκορ. Θέλαμε να ρισκάρουμε στο δεύτερο, ο Άρης έβαλε τα βαριά χαρτιά του και εκεί κρίθηκαν πολλά».