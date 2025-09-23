Ο Γκάμπριελ Μισεουί άνοιξε το σκορ για τον Άρη στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Μαρκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Γκάμπριελ Μισεουί μπήκε με... φόρα από το νικηφόρο γκολ του Άρη επί της Κηφισιάς και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ στον αγώνα με τη Μαρκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο 16ο λεπτό ο Φατινγκά πέρασε την μπάλα στην περιοχής, ο Ολλανδός ευνοήθηκε από την κόντρα με τον τερματροφύλακα Αυγερινό και πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0.