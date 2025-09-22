Ιστορία θα γραφτεί το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9, 15:00) στη Σύρο, καθώς η Ελλάς θα δώσει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της, απέναντι στο Αιγάλεω για την 2η αγωνιστική του Κυπέλλου.

Έτοιμοι να γράψουν ακόμη μια ιστορική στιγμή είναι στην Ελλάς Σύρου. Η ομάδα από την πρωτεύουσα των Κυκλάδων βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (22/9) στο νησί, καθώς το γήπεδο της Ερμούπολης είναι έτοιμο και ικανό πλέον να φιλοξενήσει αγώνες μεγαλύτερου επιπέδου πέραν της Γ' Εθνικής, όπου αγωνιζόταν πέρυσι ο σύλλογος.

Το σύνολο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό Β' (0-1) στο γήπεδο της Ηλιούπολης -ως τυπικά γηπεδούχος-, θα φιλοξενήσει το Αιγάλεω το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9, 15:00) σε ένα ματς-γιορτή για το συριανό και κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο, με τον κόσμο του νησιού ήδη να κάνει... χαμό για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ανακοίνωση της Ελλάς Σύρου:

Η Ελλάς Σύρου στη Σύρο ενόψει του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Με το πρώτο φως της ημέρας, η ομάδα της Ελλάς Σύρου έφτασε σήμερα το πρωί στο νησί με ταχύπλοο της Seajets, γρήγορα και με ασφάλεια ενόψει της συμμετοχής της στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson με την ομάδα του Αιγάλεω. Το ταξίδι σηματοδότησε την αρχή μιας ιστορικής στιγμής για τον σύλλογο, που εκπροσωπεί τη Σύρο στο εθνικό επίπεδο και μεταφέρει μαζί του το πάθος και την αγάπη των φιλάθλων του νησιού.

Η πρώτη επαφή με την αύρα της Σύρου γέμισε τους παίκτες με ενθουσιασμό και προσμονή, για τον μεγάλο αγώνα Καθώς οι παίκτες θα έχουν ουσιαστικά μια πρώτη επαφή με τους φιλάθλους της που αναμένεται να γεμίσουν το γήπεδο της Ερμούπολης την Τετάρτη.

Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα θέλει να κάνει ενα Restart μετά την ήττα με τον Ολυμπιακό Β΄.Οι άνθρωποι της ομάδας γνωρίζουν καλά πως κάθε λεπτό μετράει, και η παραμονή στη Σύρο αποτελεί την τέλεια ευκαιρία για να χτιστεί το κατάλληλο κλίμα συσπείρωσης και αποφασιστικότητας.

Το ταξίδι αυτό δεν είναι μόνο αγωνιστικό αλλά και συμβολικό∙ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον αθλητισμό και την υπερηφάνεια της Σύρου, με την Ελλάς Σύρου να αποτελεί πρεσβευτή του νησιού σε όλη την Ελλάδα.

Ευχαριστούμε την Seajets για την φιλοξενία της αποστολής της ομάδας καθώς και το Severo Day and Night Moments για το όμορφο πρωινό καλοσώρισμα.

Ελλάς Καλώς ήρθες στο σπίτι σου!