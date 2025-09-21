Σε μία αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής στη Super League 2 που έγινε στην Ηλιούπολη ο Ολυμπιακός Β' επικράτησε με σκορ 0-1 έχοντας απέναντί του την Ελλάς Σύρου.

Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός Β' έχασε πέναλτι στο 4ο λεπτό με τον Λιατσικούρα μπόρεσε να σκοράρει και πάρει τη νίκη στην Ηλιούπολη (0-1 με την Ελλάς Σύρου). Οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν γκολ στο 24' μετά από αυτογκόλ του Σταματούλα ενώ είχαν και φάσεις και για άλλο γκολ με παίκτες όπως ο Βαλμπουενά και ο Μπιλάλ. Οι τυπικά γηπεδούχοι από την άλλη είχε δοκάρι στο 50' με ένα σουτ του Νίνο.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Γκέζος (70′ Γώγος), Σταματούλας, Βλάχος, Τσιαντούλας, Κόλα (62′ Μούντριχας), Νάτσος (70′ Γαρουφαλιάς), Λιούμης (46′ Βερνάρδος), Γιάκος και Νίνο (67′ Τριμμάτης).

Ολυμπιακός Β' (Πιτό): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Σιόβας, Σίλκοτ (60′ Μπιλάλ), Γιουσούφ (80′ Βαλμπουενά), Αλαφάκης, Ζούγλης (60′ Αργυρίου), Λιατσικούρας, Κουτσογούλας (80′ Κεϊτά), Τουφάκης και Κουτσίδης (45+1′ λ.τ Ρολάκης).

Παναργειακός - Αιγάλεω 1-1

Με σκόρερ τον Χατζηδημητρίου στο 19' (με σουτ) για τον Παναργειακό και τον Ξενιτίδη στο 20' (με σουτ για το Αιγάλεω) διαμορφώθηκε το 1-1 στο ματς του Παναργειακού με το Αιγάλεω. Στο 70′ υπήρξε εκτέλεση πέναλτι του Βάρκα, με τον Καραγκιόζη να το αποκρούει.

Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Σίντικ, Γιαλαμίδης (66′ Λαζαρίδης), Ζησούλης, Τσάνι (75′ Τσιράκης), Καρυπίδης, Κότζα, Ντιαλό (66′ Κονέ), Φοκάμ (80′ Ναλιτζής) και Χατζηδημητρίου (66′ Πέτροβιτς).

Αιγάλεω (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Καρρίκι, Ευαγγέλου, Ζιούλης, Ουνγιαλίδης, Κωστόπουλος, Αθανασακόπουλος, Βάρκας, Φοφανά, Ξενιτίδης και Κουϊρουκίδης.

Τα παιχνίδια του Νότιου Ομίλου

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Μαρκό – Ηλιούπολη 1-0

Χανιά – Καλαμάτα 1-2

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Παναργειακός - Αιγάλεω 1-1

Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός Β' 0-1

Πανιώνιος - Athens Kallithea 1-0

Η βαθμολογία

Καλαμάτα 6

Πανιώνιος 4

Ολυμπιακός Β' 4

Athens Kallithea 3

Μαρκό 3

Παναργειακός 2

Ελλάς Σύρου 1

Ηλιούπολη 1

Χανιά 1

Αιγάλεω 1