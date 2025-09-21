Ολυμπιακός Β': Πρώτη νίκη στη Super League 2, 0-1 με την Ελλάς Σύρου στην Ηλιούπολη
Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός Β' έχασε πέναλτι στο 4ο λεπτό με τον Λιατσικούρα μπόρεσε να σκοράρει και πάρει τη νίκη στην Ηλιούπολη (0-1 με την Ελλάς Σύρου). Οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν γκολ στο 24' μετά από αυτογκόλ του Σταματούλα ενώ είχαν και φάσεις και για άλλο γκολ με παίκτες όπως ο Βαλμπουενά και ο Μπιλάλ. Οι τυπικά γηπεδούχοι από την άλλη είχε δοκάρι στο 50' με ένα σουτ του Νίνο.
Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Γκέζος (70′ Γώγος), Σταματούλας, Βλάχος, Τσιαντούλας, Κόλα (62′ Μούντριχας), Νάτσος (70′ Γαρουφαλιάς), Λιούμης (46′ Βερνάρδος), Γιάκος και Νίνο (67′ Τριμμάτης).
Ολυμπιακός Β' (Πιτό): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Σιόβας, Σίλκοτ (60′ Μπιλάλ), Γιουσούφ (80′ Βαλμπουενά), Αλαφάκης, Ζούγλης (60′ Αργυρίου), Λιατσικούρας, Κουτσογούλας (80′ Κεϊτά), Τουφάκης και Κουτσίδης (45+1′ λ.τ Ρολάκης).
Παναργειακός - Αιγάλεω 1-1
Με σκόρερ τον Χατζηδημητρίου στο 19' (με σουτ) για τον Παναργειακό και τον Ξενιτίδη στο 20' (με σουτ για το Αιγάλεω) διαμορφώθηκε το 1-1 στο ματς του Παναργειακού με το Αιγάλεω. Στο 70′ υπήρξε εκτέλεση πέναλτι του Βάρκα, με τον Καραγκιόζη να το αποκρούει.
Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Σίντικ, Γιαλαμίδης (66′ Λαζαρίδης), Ζησούλης, Τσάνι (75′ Τσιράκης), Καρυπίδης, Κότζα, Ντιαλό (66′ Κονέ), Φοκάμ (80′ Ναλιτζής) και Χατζηδημητρίου (66′ Πέτροβιτς).
Αιγάλεω (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Καρρίκι, Ευαγγέλου, Ζιούλης, Ουνγιαλίδης, Κωστόπουλος, Αθανασακόπουλος, Βάρκας, Φοφανά, Ξενιτίδης και Κουϊρουκίδης.
Τα παιχνίδια του Νότιου Ομίλου
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Μαρκό – Ηλιούπολη 1-0
Χανιά – Καλαμάτα 1-2
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
Παναργειακός - Αιγάλεω 1-1
Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός Β' 0-1
Πανιώνιος - Athens Kallithea 1-0
Η βαθμολογία
Καλαμάτα 6
Πανιώνιος 4
Ολυμπιακός Β' 4
Athens Kallithea 3
Μαρκό 3
Παναργειακός 2
Ελλάς Σύρου 1
Ηλιούπολη 1
Χανιά 1
Αιγάλεω 1
