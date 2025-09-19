Η ΑΕΚ έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις απέναντι σε Παναιτωλικό (24/9) και Βόλο (28/9), για το Κύπελλο και τη Stoiximan Super League αντίστοιχα.

Μετά την αναμέτρηση της Κυριακής (21/9) κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, η ΑΕΚ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει πρώτα τον Παναιτωλικό στη 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας (24/9) και στη συνέχεια τον Βόλο για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League (28/9).

Η Ένωση έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων της για τα δύο αυτά παιχνίδια μαζί με τις απαραίτητες οδηγίες για την αγορά τους.

Τα εισιτήρια για Παναιτωλικό

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της 2ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στο Παναιτωλικό, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 19:00, στην OPAP Arena.



Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.



Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση [email protected].





Τονίζουμε πως είναι σε ισχύ τα νέα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet και υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της OPAP Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ ΕΔΩ

Τα εισιτήρια για Βόλο

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της 5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος απέναντι στον Βόλο ΝΠΣ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 17:00, στην OPAP Arena.



Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.



Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση [email protected].



Τονίζουμε πως είναι σε ισχύ τα νέα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet και υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.



Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.



Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της OPAP Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.



Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα εισιτήρια διαρκείας σας μέχρι και 6 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.





ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ ΕΔΩ