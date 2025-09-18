Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για την εικόνα συνέπειας και υψηλής διάθεσης που παρουσίασε ο Άρης στο Αγρίνιο και για τον Ισπανό προπονητή ο οποίος σε πρώτη φάση δείχνει ότι έφτασε στη Θεσσαλονίκη καλά ενημερωμένος περί της κατάστασης που ήδη διαχειρίζεται…

Είναι διαπιστωμένες οι ευεργετικές ιδιότητες της αλλαγής στην τεχνική ηγεσία. Οι πρώτες εβδομάδες θυμίζουν μήνα μέλιτος ερωτευμένου ζευγαριού. Μόνο που κάθε γάμος κρίνεται στη διάρκεια και καθώς δοκιμάζεται στις δυσκολίες της καθημερινότητας «τσεκάρει» τις πραγματικές αντοχές του. Αν τα θεμέλια της σχέσης είναι στιβαρά, μπορεί να απορροφήσει κάθε μορφής πίεση. Αν όχι, έρχονται οι δύσκολες αποφάσεις. Η πρώτη διαπίστωση για τη σχέση του Άρη με τον Μανόλο Χιμένεθ είναι ότι ο Ισπανός ήρθε καλά διαβασμένος και ως ένα βαθμό συνειδητοποιημένος ως προς την τακτική που θα εφαρμόσει στα αποδυτήρια. Αυτοί που τον ξέρουν έχουν να λένε για την ικανότητά του στον συγκεκριμένο τομέα.

Παραδείγματος χάρη, εκείνο το πρωινό Παρασκευής που έφτασε στη Θεσσαλονίκη πήγε κατευθείαν στο αθλητικό κέντρο του Νέου Ρυσίου. Φόρεσε τα ρούχα της ομάδας και κοιτάζοντας τους ποδοσφαιριστές στα μάτια περιέγραψε τους κανόνες του. Αυτοί πήραν βαθιά ανάσα ανακούφισης όταν τον άκουσαν να τους λέει… «δεν θα αλλάξω το πρόγραμμα και δεν θα σας χαλάσω το Σαββατοκύριακο γιατί έχετε κανονίσει να το περάσετε με τις οικογένειές του». Κατόπιν αυτού, προειδοποίησε για τη χρήση των social media σε μια αντίδραση καταπολέμησης τη νεανικής αφέλειας και αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις όλων. Σαν δηλαδή τα περιβόητα 70-75 λεπτά παρουσίας του καθενός στο αθλητικό κέντρο πριν την έναρξη της προπόνησης. Για τους επαγγελματίες, αυτή η προετοιμασία είναι αυτονόητη και στην πραγματικότητα είναι περιττή η αναφορά του προπονητή υπό τη μορφή κανόνα. Μη νομίζετε όμως ότι όλοι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές χαρακτηρίζονται και για τη σχετική νοοτροπία τους. «Παιδιά είναι που ακόμα φοράνε κοντά παντελονάκια», όπως έλεγε κι ένας ο συγχωρεμένος Ζαφείρης Σαμολαδάς.

Μένοντας στην πρώτη ομιλία του, ο Μανόλο Χιμένεθ τράβηξε μια γραμμή «διαγράφοντας» όλα όσα είχαν προηγηθεί και για τα οποία δεν πήρε θέση καθότι ο ίδιος ήταν στην Ανδαλουσία. Ξεκαθάρισε ότι όλοι θα πάρουν τις ευκαιρίες τους κι αυτό επιβεβαίωσε στον αγώνα του Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό. Βάσει των απουσιών, ο Άρης που ξέραμε δεν θα παρατάσσονταν με εκτεταμένο rotation και στην 11αδα δεν θα ήταν ποδοσφαιριστές οι οποίοι – δύο-τρεις εβδομάδες πριν – στέκονταν στην πόρτα της εξόδου με «έτοιμες» τις βαλίτσες. Σαν τον Λίντσεϊ Ροζ ή τον Πιόνε Σίστο. Το ίδιο ίσχυε και για τον Βραζιλιάνο Ντούντου ο οποίος επρόκειτο να δοθεί δανεικός αλλά ήταν στην 11αδα στο Περιστέρι.

Αποφάσεις σαν αυτή που πήρε ο Χιμένεθ στο Αγρίνιο εμπεριέχουν ρίσκο και κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Σημείο αναφοράς όμως είναι ότι δεν τις φοβάται. Και η αλήθεια είναι ότι, αν πραγματικά σκοπεύεις να διευρύνεις το ρόστερ της ομάδας παρέχοντας ευκαιρίες σε όλους, τα λόγια δεν είναι αρκετά. Απαιτούνται πράξεις. Το εκτεταμένο rotation δεν αλλοίωσε τα στοιχεία που οφείλει να έχει μια ομάδα η οποία σέβεται τον εαυτό της. Ο Άρης δεν απέδωσε φανταστικό ποδόσφαιρο αλλά ήταν σοβαρός, συνεπής και πειθαρχημένος τακτικά. Με εξαίρεση την «γκάφα» του Γιώργου Αθανασιάση με την άστοχη έξοδο στο 73’ δεν ένιωσε τον παραμικρό κίνδυνο. Αντιθέτως, ο ίδιος είχε επιθετική έκφραση, μια σπουδαία φάση με τον Λορέν Μορόν αλλά και δύο ακόμη με πρωταγωνιστή τον νεαρό Μιχάλη Βοριαζίδη ο οποίος ήταν το πρόσωπο του αγώνα.

Αν ο 20χρονος ενισχύσει την καλή εικόνα που παρουσίασε στο Αγρίνιο, δεν θα παίζει απλά και μόνο λόγω του κανονισμού του Κυπέλλου. Αν αισθανθεί την ευκαιρία που έχει μπροστά του θα είναι στο rotation της ομάδας κι αυτό είπε ξεκάθαρα ο Μανόλο Χιμένεθ. Στο χέρι του είναι… Το ίδιο ισχύει και για τον Λορέν Μορόν. Ουδέποτε αμφισβήτησα το ταλέντο και την εκτελεστική ικανότητα του Ισπανού αλλά στον τελευταίο χρόνο, στα περισσότερα παιχνίδια, ήταν ο διάσημος περιπατητής του γηπέδου. Αδικώντας κυρίως τον εαυτό του έφευγε από το γήπεδο γνωρίζοντας πως δεν είχε δώσει αυτά που πραγματικά μπορούσε. Περιοριζόταν στα απολύτως απαραίτητα. Γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου οι εντυπωσιακές χρονιές δεν οδήγησαν σε αξιόλογες προτάσεις αγοράς των δικαιωμάτων του. Και ο ίδιος έχασε χρήματα από αυτή την ιστορία. Το 20% κάθε προσφοράς.

Με το χέρι στην καρδιά, δεν γνωρίζω τί γραμμή επικοινωνίας «έχτισε» ο Μανόλο Χιμένεθ μαζί του αλλά στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Λορέν Μορέν έτρεξε όσο… δεν είχε τρέξει στα προηγούμενα τέσσερα. Η φάση του πέναλτι στο Αγρίνιο ήταν προϊόν της δικής του οξυδέρκειας και της σωστής ανάγνωσης της φάσης. Κανείς εκ των κεντρικών αμυντικών του Παναιτωλικού δεν κατάλαβε πότε πρόλαβε να «καλυφθεί» ο Μορόν. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τον επόπτη από την Ημαθία ο οποίος λίγο έλειψε να αλλοιώσει αποτέλεσμα αγώνα. Σάμπως όμως θα τον τιμωρήσει κανείς.

Εν τέλει, ο Χιμένεθ θα κριθεί στη διάρκεια. Τώρα μετρούν τα αποτελέσματα, προϊόντος του χρόνου θα χρειαστεί και καλύτερο επίπεδο εμφανίσεων. Σε πρώτη φάση όμως, είναι διαπιστωμένη η αλλαγή διάθεσης και ψυχολογίας του συνόλου. Σε σημείο να «παίζουν» μελωδίες και να φωνάζουν συνθήματα με αυτούς που νιώθουν καλά τον σύλλογο να κάνουν την αρχή και να τους ακολουθούν οι υπόλοιποι…

