Άρης: Ο πιανίστας Διούδης και ο ερμηνευτής Γιαννιώτας (vid)
Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι ουδέποτε έκρυψαν τα συναισθήματά τους για τον σύλλογο και μάλιστα έκαναν τα πάντα για να επιστρέψουν στον Άρη και στις… ρίζες τους, έδωσαν μια ξεχωριστή παράσταση κατά τη διάρκεια της παραμονής της αποστολής στο Αγρίνιο. Ο Σωκράτης Διούδης έδειξε τις ικανότητές του στο πιάνο, αποδίδοντας τη μουσική ενός ξεχωριστού συνθήματος για τους οπαδούς του Άρη… ταξιδεύοντας και τους συμπαίκτες του με τη μελωδία.
Ο Γιάννης Γιαννιώτας στάθηκε από πάνω του και θέλησε να το τραγουδήσει. Το αποτέλεσμα ήταν όμορφο και σίγουρα ικανοποιητικό για τον Μόντσου Ροντρίγκεθ ο οποίος φρόντισε να κάνει την αρχή για την αποθέωση των συμπαικτών του.
