Παναιτωλικός - Άρης: Τα highlights του ματς (vid)
Ο Άρης πέρασε από το Αγρίνιο επικρατώντας του Παναιτωλικού με 1-0 στην 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του συγκεκριμένου αγώνα.
Με πέναλτι του Μορόν στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Άρης κατάφερε να περάσει από το Αγρίνιο επικρατώντας του Παναιτωλικού με 1-0 για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τόσο το γκολ που έκρινε την συνάντηση, όσο και τις καλύτερες φάσεις αυτής.
@Photo credits: INTIME
