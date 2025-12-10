Stoiximan Superleague: Με Γερμανό διαιτητή το Άρης - Ολυμπιακός
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς της για τους διαιτητές των αγώνων της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, βάζοντας ξανά Γερμανό ρέφερι, τον Σβεν Γιαμπλόνσκι, στο μεγάλο ματς της αγωνιστικής, που αυτή τη φορά είναι ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό.
Ο 35χρονος Γερμανός διαιτητής έχει έρθει άλλες τρεις φορές στην χώρα μας. Την σεζόν 2023-2024 στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-0 και την περσινή σεζόν στα ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-3 και ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-1. Φέτος σφύριξε επίσης τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (0-0) για το Europa League.
Στο Αγρίνιο ορίστηκε ο Παπαπέτρου για το ματς του Παναιτωλικού με την ΑΕΚ, στο Περιστέρι ο Τσακαλίδης για τον αγώνα του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ και στην Λεωφόρο ο Φωτίας για το ματς του Παναθηναϊκού με τον Βόλο.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 14ης αγωνιστικής:
- Παναιτωλικός-ΑΕΚ: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Δημητριάδης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Ευαγγέλου, Γιουματζίδης)
- Ατρόμητος-ΠΑΟΚ: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Νίκζας, 4ος Νταούλας, VAR: Τζήλος, Ματσούκας)
- Άρης-Ολυμπιακός: Γιαμπλόνσκι (Μπαϊτίνγκερ, Τίλερτ, 4ος Ζαμπαλάς, VAR: Χανσλμπάουερ, Πουλικίδης)
- Παναθηναϊκός-Βόλος: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Κουκουλάς, VAR: Παπαδόπουλος, Αντωνίου)
- Λεβαδειακός-Λάρισα: Ματσούκας (Καραγκιζόπουλος, Κωνσταντίνου, 4ος: Τασιόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Ζαμπαλάς)
- ΟΦΗ-Πανσερραϊκός: Κατοίκος (Πάτρας, Κλεπετσάνης, 4ος: Βεργέτης, VAR: Κουμπαράκης, Παπαδόπουλος)
- Κηφισιά-Αστέρας: Πολυχρόνης (Φωτόπουλος, Δέλλιος, 4ος: Τσαγκαράκης, VAR: Τζήλος, Μόσχου)
