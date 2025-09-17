Καλοσκάμης: «Περηφάνια που είμαι στην ΑΕΚ, σημαντικό ότι βγήκαμε υγιείς από αυτό το γήπεδο»
Η ΑΕΚ μπήκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Δικέφαλος νίκησε το Αιγάλεω στον κάκιστο αγωνιστικό χώρο του «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» με 1-0, χάρη στο γκολ του Φραντζί Πιερό.
Ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε για πρώτη φορά φανέλα βασικού στον Δημήτρη Καλοσκάμη, ο οποίος στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV εξέφρασε την περηφάνια του που αγωνίζεται με τα κιτρινόμαυρα, ενώ τόνισε πως το σημαντικό είναι πως όλοι οι παίκτες βγήκαν υγιείς από αυτό το γήπεδο.
Οι δηλώσεις του Δημήτρη Καλοσκάμη
«Πολύ ωραίο το συναίσθημα. Περηφάνια νιώθω. Η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα. προσπαθώ να φτάσω στο 100% και ευχαριστούμε τον κόσμο που είναι κοντά μας.
Όταν τραυματίστηκα ένιωσα αμέσως τι έγινε. Είπα "εντάξει" και πάμε μέρα με τη μέρα. Είχα καλούς γιατρούς δίπλα μου. Με στήριξε η ομάδα.
Το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι οι παίκτες βγήκαν υγιείς. Θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει κι άλλο γκολ. Είχα κι εγώ μία ευκαιρία. Κοιτάμε τώρα το ματς της Κυριακής».
