Το σχόλιο του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου για τη συντριβή από τον Λεβαδειακό και η συγγνώμη του αρχηγού Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν είχε διάθεση για πολλά λόγια μετά τον διασυρμό από τον Λεβαδειακό.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ σχολίασε: «Ντροπή το αποτέλεσμα και η εμφάνιση. Δεν είχαμε τη νοοτροπία να παλέψουμε. Κάναμε πολλά λάθη σε άμυνα κι επίθεση. Είναι ντροπή και πρέπει μ' αντιδράσουμε.

Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Έχεις 5-6 ευκαιρίες και δεν σκοράρεις και στην άμυνα κάνεις τόσα λάθη. Θα μείνει αυτή η ντροπή για μας, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Έπρεπε να μπούμε να παλέψουμε, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο».

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς πρόσθεσε: «Θέλω ν' απολογηθώ στους οπαδούς μας που ήρθαν στο γήπεδο και δεν τους ανταποδώσαμε τη στήριξη. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να μείνουμε ενωμένοι. Είναι ανεπίτρεπτο να δεχόμαστε έτσι τέσσερα γκολ και ζητάω συγγνώμη από τον κόσμο».