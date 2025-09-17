Χιμένεθ: «Με ενθουσιάζει να βγάζω νέους παίκτες»

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν χρειάστηκε περισσότερα από ένα επιχείρημα για να εξηγήσει τον λόγο του αργού ρυθμού στον αγώνα με τον Παναιτωλικό και εστίασε περισσότερο στους νέους ποδοσφαιριστές του Άρη.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Ισπανός προπονητής αναφέρθηκε στον βαθμό επικινδυνότητας των αγώνων που γίνονται σε θερμοκρασία 31-32 βαθμών Κελσίου. «Μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα αλλά είναι επικίνδυνο να παίζουν οι παίκτες σε τέτοιες συνθήκες και τέτοιες θερμοκρασίες. Οι δύο προπονητές πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι που δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Πρέπει να αποδεχθούμε ότι υπάρχει από πίσω η τηλεόραση, οι χορηγοί και οι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά οι συνθήκες δημιούργησαν έναν αργό ρυθμό. Αν ήξερα ότι θα καθόμασταν τόσο στον ήλιο… δεν θα είχα πάει διακοπές το καλοκαίρι», είπε.

Αναφερόμενος στης εξέλιξη του αγώνα υποστήριξε ότι… «είχαμε δύο τετ α τετ και θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί αλλά και κερδίσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα». Κυρίως όμως εξήγησε τις αποφάσεις του και το εκτεταμένο rotation. «Δουλεύω στην ομάδα πολύ λίγο χρόνο. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι παίκτες που βρίσκονται εδώ, το αξίζουν. Πρέπει να εμπιστευόμαστε όλους τους παίκτες και να διαχειριζόμαστε τα αποδυτήρια. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους νέους και να τους δείξουμε εμπιστοσύνη», απάντησε και αναφέρθηκε σε πρόσωπα ξεκινώντας από τον Πιόνε Σίστο.

«Δεν θα καθορίσω τις αποφάσεις μου βάσει του τί έγινε πριν από μένα. Κρίνω αναλόγως και του κέρδους για την ομάδα. Ο Σίστο είναι ένα σημαντικός για την ομάδα και πρέπει να πάρουμε το καλύτερο που μπορούμε. Θέλω να ανακτήσει τον αγωνιστικό εαυτό που είχε όταν έπαιζε στην Ισπανία. Ο Βοριαζίδης έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Μπόρεσε να δημιουργήσει και ήθελε λίγο για να σκοράρει. Μου αρέσει το παιχνίδι του, είναι box to box παίκτης. Είμαι πολύ ικανοποιημένος επίσης από τον Παναγίδη και τον Χαρούπα. Με ενθουσιάζει να βγάζω καινούργιους παίκτες».

Εκεί ρωτήθηκε για τον δανεισμό του Κλείτον Ντιαντί με την προοπτική πώλησής του. «Αρκετές ημέρες τώρα γνώριζα ότι ήταν πιθανό να πάει στο Κατάρ. Ο Άρης πρέπει να εξισορροπεί τους παίκτες που έχει και εκείνους που μπορούν να φύγουν και να φέρουν κάποια χρήματα. Υπάρχουν ομάδες με υψηλούς προϋπολογισμούς και εμείς θα πρέπει να έχουμε τους καλύτερους δυνατούς παίκτες, παράλληλά όμως να είμαστε τακτοποιημένοι οικονομικά. Πάντα απαιτώ τις καλύτερες μεταγραφές, αλλά πρέπει να δούμε και τα οικονομικά του συλλόγου. Και αυτό το 1,5 εκατ. θα βοηθήσει πολύ τον σύλλογο», είπε.