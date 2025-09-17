Οι έξι αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας που θα μεταδοθούν από την Cosmote TV.

Λίγες ημέρες πριν τη σέντρα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας η ΕΠΟ όρισε τις εννέα αναμετρήσεις. Εξ αυτών των αγώνων οι έξι θα είναι τηλεοπτικοί και θα μεταδοθούν από την Cosmote TV.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ

«Με τη διεξαγωγή εννέα αγώνων συνεχίζεται η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η οποία ήρθε για πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της Ελλάδας μέσα από το ανανεωμένο format της διοργάνωσης και υπόσχεται συγκινήσεις για τους φιλάθλους και τις ομάδες.

Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase. Υπενθυμίζεται ότι λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, δεν θα αγωνιστούν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.

Οι αγώνες Άρης-Μαρκό, Athens Kallithea-ΟΦΗ, Βόλος-Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός, ΑΕΚ-Παναιτωλικός και ΑΕΛ-Λεβαδειακός, θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV».