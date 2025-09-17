Κύπελλο Ελλάδας: Οι ημέρες και οι ώρες των αναμετρήσεων της 2ης αγωνιστικής

Το πλήρες πρόγραμμα των εννέα αναμετρήσων της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία θα διεξαχθεί το διάστημα 23-24 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της πρεμιέρας της League Phase του Κύπελλου Ελλάδας η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής. Δυο παιχνίδια θα γίνουν στις 23 Σεπτεμβρίου και στις 24 του μήνα θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική με ακόμα επτά ματς.

Από το «μενού» ξεχωρίζουν η αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη και ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Θυμίζουμε πως στη 2η αγωνιστική δεν θα αγωνιστούν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League και θα δώσουν ματς στην «έξτρα» 5η αγωνιστική, στην οποία οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Καβάλα και οι Θεσσαλονικείς το Μαρκό.

Ολυμπιακός - Αστερας

League Phase Κυπέλλου Ελλάδας - 2η αγωνιστική

23/9

 
  • Καβάλα - Κηφισιά 15:00
  • Άρης - Μαρκό 20:00

24/9

  • Βόλος - Ατρόμητος 15:00
  • Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 15:00
  • Ηρακλής - Ηλιούπολη 15:00
  • Athens Kalltihea - ΟΦΗ 15:00
  • Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 17:00
  • ΑΕΚ - Παναιτωλικός 19:00
  • ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 19:00

     

