Ο Σίριλ Ντέσερς άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό στο 30' του ματς με την Athens Kallithea πετυχαίνοντας γκολ στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός με τους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς με την Athens Kallithea για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Συγκεκριμένα στο 30' ο Τετέ μετά από εξαιρετική προσπάθεια κράτησε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Ντέσερς που σε κενό τέρμα δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει κάνοντας το 1-0 και να πετύχει το πρώτο του γκολ στην παρθενική του συμμετοχή στην βασική ενδεκάδα του «τριφυλλιού».