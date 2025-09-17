Παναθηναϊκός – Athens Kallithea: Πρεμιέρα ως βασικός με γκολ για Ντέσερς από εξαιρετική προσπάθεια Τετέ (vid)
Ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς με την Athens Kallithea για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Συγκεκριμένα στο 30' ο Τετέ μετά από εξαιρετική προσπάθεια κράτησε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Ντέσερς που σε κενό τέρμα δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει κάνοντας το 1-0 και να πετύχει το πρώτο του γκολ στην παρθενική του συμμετοχή στην βασική ενδεκάδα του «τριφυλλιού».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.