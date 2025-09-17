Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ: Με αυτογκόλ του Κεντζιόρα το 1-0
Ο Λεβαδειακός στο 12' έκανε το 1-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ με αυτογκόλ του Κεντζιόρα.
Ο Φίλων που ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία του Δικεφάλου έκανε εκπληκτική κούρσα από δεξιά, γύρισε τη μπάλα και ο Κεντζιόρα στην προσπάθεια ν' απομακρύνει προ του Βέρμπιτς έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
@Photo credits: eurokinissi, klodian lato
