Ο Λεβαδειακός στο 12' βρήκε το γκολ εναντίον του ΠΑΟΚ για το 1-0.

Ο Φίλων που ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία του Δικεφάλου έκανε εκπληκτική κούρσα από δεξιά, γύρισε τη μπάλα και ο Κεντζιόρα στην προσπάθεια ν' απομακρύνει προ του Βέρμπιτς έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Δείτε το γκολ