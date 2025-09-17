Αντιπρόσωποι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο σημείο που έχασε την ζωή του ο Χρήστος Μπακόλας πριν οκτώ χρόνια, για να αφήσουν λουλούδια στην μνήμη του.

Σε μια συγκινητική κίνηση προχώρησαν αντιπρόσωποι του ΠΑΟΚ, τιμώντας την μνήμη του Χρήστου Μπακόλα, φίλαθλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του τον Αύγουστο του 2017. Ποδοσφαιριστές και όχι μόνο, του δικέφαλου του Βορρά, βρέθηκαν στους νερόμυλους όπου ο 24χρονος -τότε- απεβίωσε και άφησαν λουλούδια. Καρυπίδης, Καστορίνα, Βιεϊρίνια και Πέλκας έδωσαν το «παρών».

Ο Χρήστος Μπακόλας έφυγε άδικα από τη ζωή, πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και ενώ είχε ταξιδέψει στην Βοιωτία για την αναμέτρηση Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ (0-0). Ο ίδιος βρισκόμενος στους νερόμυλους, θέλησε να μπει μέσα σε έναν, μέχρι που διαπίστωσε ότι η ταχύτητα που αναπτύσσει είναι μεγάλη, τότε θέλησε να βγει έξω ωστόσο δεν υπολόγισε σωστά και ένα πάτημα στην φτερωτή ήταν μοιραίο καθώς από αυτό επήλθε η πτώση που τον έκανε να χτυπήσει το κεφάλι του στα μεταλλικά τοιχώματα.

Οι φίλοι του με τους οποίους αναμενόταν να παρακολουθήσει μετέπειτα τον αγώνα, προσπάθησαν να τον βοηθήσουν αλλά μάταια. Οι γιατροί που βρέθηκαν στο σημείο ανέφεραν πως ο θάνατος του ήταν ακαριαίος.