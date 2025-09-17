Αιγάλεω - ΑΕΚ: Ασίστ ο Πένραϊς, άνοιξε το σκορ ο Πιερό
Ο Φραντζί Πιερό άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με το Αιγάλεω στο 23ο λεπτό.
Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με το Αιγάλεω για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο 23ο λεπτό ο Γκρούγιτς άνοιξε την μπάλα στα αριστρερά, ο Πένραϊς γύρισε εξαιρετικά και ο Πιερό εξ επαφής πλάσαρε για το 0-1, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.
