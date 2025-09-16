Ο τεχνικός της ΑΕΛ Γιώργος Πετράκης θα δώσει ανάσες σε Πέρεζ, Μελίσσα.

Η ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τη Μαρκό.

Οι Θεσσαλοί θα υποδεχθούν την Μαρκό στην Καρδίτσα (17.30) για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ο τεχνικός Γιώργος Πετράκης θα ξεκουράσει τους Μελίσσα, Πέρεζ, τους οποίους άφησε εκτός αποστολής.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΑΕΛ Novibet: «Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο κ. Γιώργος Πετράκης είναι οι: Βενετικίδης, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Γκρόζος, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Βαρσάμης, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Δημηνίκος, Φαϊζάλ, Γιούσης, Πασάς και Γκαράτε.