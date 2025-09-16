Η ΑΕΚ ξεκινάει τις υποχρεώσεις της για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με το εκτός έδρας ματς στο Αιγάλεω, όπου ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε rotation.

Η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά της με την επανέναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων, πέρασε με το διπλό από τη Λιβαδειά και έκανε το 3/3 στο πρωτάθλημα. Τα παιχνίδια θα διαδέχονται το ένα το άλλο μέχρι και την επόμενη διακοπή του Οκτωβρίου καθώς από αύριο μπαίνει και το Κύπελλο στην εξίσωση με την ΑΕΚ να ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στη League Phase αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας το Αιγάλεω (17/9, 16:00).

Η αστυνομία έβαλε απαγορευτικό για την οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών της ΑΕΚ για το ματς στο Αιγάλεω, έπειτα από το οποίο θα ακολουθήσει ακόμα ένα εκτός έδρας απέναντι στην ΑΕΛ για το πρωτάθλημα. Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό ξεκαθάρισε πως παίρνει πολύ σοβαρά τον θεσμό του Κυπέλλου, καθώς όπως τόνισε αυτό δείχνει και η έως τώρα σταδιοδρομία του.

Ο Νίκολιτς επανέλαβε ότι πιστεύει το σύνολο του ρόστερ του, με τον Σέρβο κόουτς να αναμένεται να προχωρήσει σε rotation στην ενδεκάδα του. Σε τι βαθμό, αυτό είναι κάτι που θα απαντηθεί στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Κάτι που φαντάζει σχεδόν δεδομένο είναι η χρησιμοποίηση του Μπρινιόλι στην εστία καθώς ο Στρακόσα είναι ο αδιαμφισβήτητα βασικός σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα γκρουπ παικτών που διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα, όπως οι Πένραϊς, Βίντα, Χρυσόπουλος, Κοσίδης, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης και Πιερό, αλλά και ο Γκρούγιτς, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στη Λιβαδειά μπαίνοντας ως αλλαγή, ενώ μένει να φανεί πώς θα διαχειριστεί ο Νίκολιτς το άλλο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα, τον Ζοάο Μάριο.