Παναιτωλικός: Με τις γνωστές απουσίες κόντρα στον Άρη

Βασίλης Μπαλατσός
Οι παίκτες του Παναιτωλικού με τον κόσμο

Χωρίς κάποια έκπληξη η αποστολή που ανακοίνωσε ο Παναιτωλικός ενόψει της αυριανής (17/9) αναμέτρησης Κυπέλλου με τον Άρη στο Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός ρίχνεται αύριο (17/9, 15:00) στη διαδικασία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας υποδεχόμενος τον Άρη.

Τα «καναρίνια» θα αγωνιστούν με τις γνωστές απουσίες καθώς εκτός έμειναν οι τραυματίες Αποστολόπουλος, Μαυρίας και Μλάντεν. Επίσης ο νεοαποκτηθέντας Τσούρα δεν είναι ακόμα διαθέσιμος.

Η αποστολή του Παναιτωλικού: Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουίς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.

@Photo credits: INTIME
     

