Παναιτωλικός: Με τις γνωστές απουσίες κόντρα στον Άρη
Ο Παναιτωλικός ρίχνεται αύριο (17/9, 15:00) στη διαδικασία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας υποδεχόμενος τον Άρη.
Τα «καναρίνια» θα αγωνιστούν με τις γνωστές απουσίες καθώς εκτός έμειναν οι τραυματίες Αποστολόπουλος, Μαυρίας και Μλάντεν. Επίσης ο νεοαποκτηθέντας Τσούρα δεν είναι ακόμα διαθέσιμος.
Η αποστολή του Παναιτωλικού: Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουίς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.
