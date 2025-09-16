ΠΑΟΚ: Η αποστολή για το ματς με τον Λεβαδειακό
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο Ελλάδας.
Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει τον Κωνσταντέλια που έχει ίωση και τον τραυματία Ντεσπόντοφ, ενώ άφησε εκτός για να ξεκουράσει τους Παβλένκα, Γιακουμάκη, Οζντόεφ, Λόβρεν.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
«Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το ταξίδι του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας 2025-26, με εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στον Λεβαδειακό. Η διήμερη προετοιμασία της ομάδας, ολοκληρώθηκε το πρωί της Τρίτης (16.09) στη Νέα Μεσημβρία.
Η τελευταία προπόνηση πριν την αναμέτρηση στη Λιβαδειά περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.
Οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι οι: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Θυμιάνης, Μπάμπα, Τέιλορ , Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβανούσετς, Τάισον, Μπέρδος, Α.Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Τσάλοφ, Μύθου».
