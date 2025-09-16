Το ΠΑΟΚ – Μακάμπι σε καθεστώς «συναγερμού»: Τα μέτρα της UEFA και ο «πονοκέφαλος» της λαϊκής

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League ξεκίνησε και το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/9, 19:45) στην Τούμπα έχει ήδη χαρακτηριστεί «υψηλού κινδύνου» από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Η Τούμπα ετοιμάζεται να φορέσει τα… ευρωπαϊκά της για την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε ένα ματς που η UEFA έχει ήδη χαρακτηρίσει υψηλού κινδύνου. Αυξημένα μέτρα, αβέβαιο το πόσοι Ισραηλινοί οπαδοί θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη και ο πονοκέφαλος της λαϊκής αγοράς επί της οδού Κλεάνθους την ημέρα (24/9) του αγώνα συνθέτουν το παζλ της μεγάλης βραδιάς.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της UEFA, στους φιλοξενούμενους έχει δεσμευτεί η Θύρα 8, ωστόσο η ισραηλινή ομάδα αποφεύγει να αποκαλύψει τον αριθμό των οπαδών που θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη. Παρά την καλή συνεργασία των δύο συλλόγων σε οργανωτικό επίπεδο, η Μακάμπι κρατά «κλειστά χαρτιά» στο συγκεκριμένο ζήτημα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εκπλήξεων.

Αυτό δεν επηρεάζει την ετοιμότητα του Δικεφάλου. Στην Τούμπα τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα, με ισχυρή παρουσία της ΕΛ.ΑΣ., ενώ δύο παρατηρητές της UEFA θα βρίσκονται στο γήπεδο – ξεκάθαρο δείγμα της αυξημένης επιτήρησης που έχει αποφασιστεί για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Περισσότερα από ένα ποδοσφαιρικό ματς

Το ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν είναι ένα απλό παιχνίδι για το καλεντάρι της διοργάνωσης. Η πρεμιέρα στους ομίλους, η ιδιαιτερότητα των Ισραηλινών οπαδών, αλλά και το φορτισμένο περιβάλλον γύρω από την Τούμπα δημιουργούν συνθήκες που βάζουν σε δοκιμασία τον μηχανισμό ασφαλείας.

Στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν ότι η εικόνα της Τούμπας θα βρεθεί στο μικροσκόπιο της UEFA και κινούνται ήδη σε καθεστώς συναγερμού. Ο στόχος είναι ένας: να κυλήσουν όλα ομαλά, με την ομάδα και τον κόσμο να ασχολούνται αποκλειστικά με το ποδοσφαιρικό σκέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής βραδιάς.

Ο «πονοκέφαλος» της λαϊκής

Πέρα από τα κλασικά ζητήματα ασφάλειας, η ημέρα του αγώνα φέρνει και έναν επιπλέον πονοκέφαλο. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 19:45, πράγμα που σημαίνει ότι από νωρίς το απόγευμα οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα αρχίσουν να κινούνται προς την Τούμπα. Την ίδια μέρα, στην οδό Κλεάνθους από το πρωί μέχρι και τις 15.00, θα βρίσκεται σε εξέλιξη η εβδομαδιαία λαϊκή αγορά της Άνω Τούμπας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συνθήκες γύρω από το γήπεδο.

Ο συνδυασμός αυτός απαιτεί άρτιο συντονισμό από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, ώστε να αποφευχθούν εικόνες συνωστισμού και αναστάτωσης.